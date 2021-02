1 Il web chiede Tommaso Zorzi a X Factor

Il Grande Fratello Vip sta per volgere al termine. Ormai, infatti, manca soltanto una settimana e l’1 marzo 2021 sapremo chi vincerà il programma. Tra i favoriti, già in finale, c’è senza ombra di dubbio il giovane influencer milanese. Molti si stanno chiedendo quale potrebbe essere il suo futuro una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia. Di certo si è fatto notare soprattutto grazie al web. Proprio qui, nelle ultime ore, è stato mandato primo in tendenza un hashtag con il quale vorrebbero Tommaso Zorzi alla conduzione di X Factor.

Stiamo parlando di “#tzconducexfactor” e tutti coloro che lo usano spiegano le loro motivazioni. Possiamo, per esempio, citare un tweet nel quale viene esposto il motivo per il quale vedrebbero bene la celebrità alla guida del noto programma di Sky:

Tommaso ha tutte le carte in regola per condurre uno spettacolo degno di nota: ha la presenza scenica, è brillante, colto, intelligentissimo, è un trascinatore e uno showman. Ha la vena artistica e trasforma in oro tutto quello che tocca. È il futuro.

Ma non finisce qui. Infatti anche altre persone su Twitter non aspettano altro che vedere Tommaso Zorzi, per esempio, alla guida di X Factor. Come sappiamo Alessandro Cattelan ha detto addio allo show dopo anni al timone. Per tale ragione gli autori stanno cercando un sostituto e il web si sta muovendo per lanciare un appello alla produzione. Qui di seguito, perciò, lo vediamo venire elogiato ancora una volta per le sue doti:

#tzconducexfactor perché ci ha catturati fin dal primo istante. Ci ha tenuti incollati allo schermo per cinque mesi con il suo estro, la sua creatività, il suo carisma, la sua proprietà di linguaggio e la sua voglia di spaccare il mondo. Noi giovani vogliamo Tommaso Zorzi.

Ma il motivo per il quale Tommaso Zorzi si meriterebbe la conduzione di X Factor starebbe nel grande successo che ha ottenuto negli ascolti in un particolare momento del GF Vip. Scopriamo quale…