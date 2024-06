Su Instagram Tommaso Zorzi svela per la prima volta la mail che ha inviato ai genitori quando ha deciso di fare coming out

Per la prima volta, dopo averne parlato in svariate occasioni, Tommaso Zorzi ha svelato ai fan l’email che ha inviato ai suoi genitori quando ha deciso di fare coming out. Un messaggio dolce e commovente da parte dell’influencer meneghino.

L’email inviata da Tommaso Zorzi

Sono passati tanti anni da quando Tommaso Zorzi ha deciso di fare coming out con i suoi genitori. All’epoca aveva appena 18 anni e a distanza di tanti anni ha deciso di condividere su Instagram, in un post, il contenuto.

Tommaso Zorzi ha spiegato di averla cercata per tanto tempo e questa mattina è stato suo papà a fargliela riavere. Dopo 11 anni da quel giorno l’influencer ha affermato che si è trattato di un gesto d’amore importante nei confronti dei suoi genitori. In questo messaggio ne ritrova tutta al tenerezza, quel senso di inadeguatezza e la paura di un ragazzo che era da poco diventato maggiorenne e aveva compiuto un gesto importantissimo.

Nella mail Tommaso Zorzi si è per prima scusato con i suoi genitori per l’atteggiamento avuto, perché non gli è consueto comportarsi in quel modo e di conseguenza ne ha spiegato le motivazioni. Il conduttore ha fatto sapere di non essere atterrato il 9 per stare del tempo con la sua amica, ma per condividere del tempo con la persona della quale si era innamorato. Sebbene non fosse ancora sicuro, sentiva di stare bene e di sentirsi completamente a suo agio:

“So che non avrei dovuto mentirvi ma ho agito d’impulso e mi sono ritrovato a voler trascorrere due giorni bellissimi senza che voi lo sapeste. Ho diciotto anni e mi sono improvvisamente trovato a vivere solo. Certo, le responsabilità sono molte, ma sento (erroneamente) anche che mi è concesso fare ciò che a Milano non mi sarebbe nemmeno passato per la mente”.

Tommaso Zorzi in questa dolce lettera rivolta ai genitori ha fatto sapere che gli sarebbe tanto piaciuto parlarne con loro, ma non riusciva a trovare le parole giuste. Per questo ha deciso di scrivergli, mentre lui si sarebbe trovato lontano kilometri da loro, dato che si trattava di un argomento delicato per lui. Da qui la confessione:

“Mi sono innamorato di un ragazzo. So quanto per un genitore possa essere una delusione. Ma è stato talmente difficile ammetterlo a me stesso che quando ci sono finalmente riuscito, ho sentito il bisogno di dirlo anche a voi. Non pretendo che capiate subito, ma spero che un giorno tutto questo possa rientrare nella normalità quotidiana che voglio continuare a convivere con voi. Comunque vadano le cose, rimane ovviamente un grande amore. Grazie di tuto quello che avete sempre fatto per me, Tommy”.

Le parole di Tommaso Zorzi hanno commosso i suoi fan e tantissimi utenti che si sono imbattuti in questo post oggi. Un messaggio ricco di speranza che, magari, può essere da esempio per tante persone che vorrebbero fare lo stesso.