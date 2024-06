Dopo aver pubblicato alcuni contenuti dove mette in mostra il suo fisico, Elettra Lamborghini è stata sommersa da una serie di insulti da parte di alcuni hater. Lei spazientita ha sbottato: “Mi girano i cogl**ni”.

Elettra Lamborghini sbotta sui social

Purtroppo è una piaga sempre più evoluta, anche nell’era dei social (specialmente oseremo dire). Tante ragazze e ragazzi si trovano vittime di insulti per il proprio aspetto fisico, qualsiasi esso sia. Nei giorni scorsi Chiara Galiazzo, stavolta è toccato a Elettra Lamborghini, a quanto pare. Nelle scorse ore su Instagram ha condiviso una serie di scatti in un cui mostra in costume da bagno.

Poco dopo la pubblicazione di queste immagini, qualcuno l’ha accusata di essersi sottoposta a interventi di chirurgia estetica, in particolare sull’addome. Precisiamo che anche se fosse, non sarebbe di certo un problema, ma a quanto pare alcuni pur di criticare, non riescono proprio a tacere. Arrabbiata e stanca di questi atteggiamenti, Elettra Lamborghini si è sfogata tra le storia di Instagram:

“Oggi mi girano i cog**oni”, ha esordito la cantante piuttosto seccata. La cantante a questo punto ha ammesso di essere stanca di dover leggere dei commenti sul suo corpo e in particolare sui suoi addominali, che alcuni sostengono non siano naturali, ma abbiano delle protesi. “Non esistono gli addominali di plastica, cosa vi devo dire? Chi mi segue lo sa, faccio trattamenti da anni, mi alleno, è la mia pancia”, ha risposto Elettra Lamborghini, mentre mostrava la sua pancia per testimoniare quanto affermato.

L’artista però non si è soffermata solo su questo e ha continuato a replicare sulla faccenda, rivolgendosi proprio a coloro che l’hanno presa di mira:

“Volete fare i professori, come quelli che dicono ‘si è fatta il botox alle labbra’. Ma siete così cog**oni da non sapere che non si può fare alla labbra. Sono un fiume in piena”. In ogni caso Elettra Lamborghini ha fatto sapere di non essere contrariata ai ritocchi estetici per chi volesse usufruirne: “C’è chi nasce, ad esempio, con un naso grande. Qualcuno lo accetta e qualcuno ci soffre. Quale è il problema se uno nel 2024 se lo sistema? (non è il mio caso)”.

Infine Elettra Lamborghini con una riflessione più ampia ha spiegato di essere infastidita da chi mette a confronto una sua foto del passato rispetto a una recente. Chi lavora in questo mondo cerca di mantenersi in forma il più possibile e quando le va di mangiare qualcosa in più non deve dare certamente spiegazioni a qualcuno. E ci sembra il minimo! Sarà riuscita a placare le critiche (inutili) sul suo fisico?