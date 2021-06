Un ex di Tommaso Zorzi nel cast del GF Vip 6?

1 Al GF Vip un ex di Tommaso Zorzi?

Continuano ad essere sempre più insistenti le voci dei possibili concorrenti della prossima edizione del GF Vip 6. Tra questi, secondo le indiscrezioni, potrebbe spuntare anche un ex di Tommaso Zorzi. Stiamo parlando di Manuel Zardetto, conosciuto da tutti come il papà più bello d’Italia. Padre di una bambina, potrebbe varcare la famosa Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia a settembre, almeno stando ai rumor. Per chi se lo stesse chiedendo: con l’influencer meneghino è rimasto in buoni rapporti, come leggeremo in seguito.

A dare la notizia del possibile ingresso di Zardetto è Riccardo Signoretti su Nuovo TV. Tra i tanti gossip trapelati ecco quello che riguarderebbe Manuel: «Il “papà più bello d’Italia”, Manuel Zardetto, ex di Tommaso Zorzi e padre di una bimba, verso il Grande Fratello Vip»

Sarà davvero così? Al momento non ci è dato saperlo. Qualche tempo fa l’ex di Tommaso Zorzi ha rilasciato un’intervista a Biccy. Ecco come ha parlato del vincitore dell’ultima edizione del GF Vip:

«La cosa che in assoluto mi è sempre piaciuta di Tommaso è la sua capacità di farmi ridere fino alle lacrime. Anche adesso, che siamo amici, con lui ho sempre un dialogo molto vivace e ironico, sa sempre come mettermi di buon umore. Un possibile ritorno di fiamma? Mah…non saprei, viviamo vicini di casa, le occasioni di incontrarci non mancheranno, ma mai dire mai. Avrei preferito vincesse Dayane, penso si sia messa davvero tanto in gioco e sarebbe stata una vittoria meno scontata tuttavia è innegabile che Tommaso abbia dato tantissimo a questa edizione del reality quindi vittoria sicuramente meritata»

Ha raccontato. Ma Manuel Zardetto, ex di Tommaso Zorzi, non è l’unico tra i nomi citati da Nuovo TV. Vediamo insieme tutti gli altri…