1 La reazione di Tommaso Zorzi

Da ormai diverse settimane la vita sentimentale di Tommaso Zorzi è al centro dell’attenzione mediatica. Pare infatti che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 abbia finalmente ritrovato l’amore, e sembrerebbe che tutto proceda a meraviglia. Solo recentemente l’influencer, nel corso di una puntata del suo programma Il Punto Z, in onda su Mediaset Play, ha svelato di non essere fidanzato, ma di aver iniziato una frequentazione seria, e di aver trovato una persona che gli fa battere il cuore. Queste le dichiarazioni di Tommaso in merito:

“Precisiamo che non sono fidanzato con nessuno. Però non sono neanche da solo, ecco. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine, cent’anni di solitudine. Però forse adesso la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso. Dirlo mi porta sfiga, quindi non dico niente”.

Adesso però pare che le cose siano cambiate, e che Tommaso Zorzi abbia iniziato una nuova relazione, con grande gioia di tutti coloro che lo seguono. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire gli utenti sul web. L’influencer infatti ha condiviso un Instagram una parte di una chat col suo fidanzato, durante la quale ha minacciato, naturalmente con ironia, il suo compagno, colpevole di aver messo troppi like alle foto di Can Yaman! Questo il messaggio pubblicato da Zorzi:

“Amore il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio…”.

Il fidanzato di Tommaso Zorzi mette like a Can Yaman: la sua divertente reazione. pic.twitter.com/djAccRLMWx — disagiotv (@disagio_tv) June 13, 2021

Naturalmente il messaggio di Tommaso Zorzi ha immediatamente fatto divertire e sorridere il web, e non sono mancati i commenti sui social da parte degli utenti. Nel mentre qualche giorno fa il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha raccontato che è stato protagonista, insieme ad una sua amica, di una spiacevole disavventura. Rivediamo cosa è accaduto e le parole di Tommaso in merito.