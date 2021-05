1 La risposta di Tommaso Zorzi

Nella vita di Tommaso Zorzi c’è qualcuno o il vincitore del GF Vip 5 è ancora single? In tanti probabilmente se lo sono chiesti, a seguito delle ultime paparazzate che l’hanno visto in compagnia prima del rampollo torinese Lorenzo Campi e poi insieme al nuovo amico Tommaso Stanzani. Ma quale sarà la verità.

A svelare come stanno le cose oggi è stato proprio l’influencer durante l’ultima puntata del suo programma di Mediaset Play, Il Punto Z. Mentre chiacchierava con Natalia Paragoni, il conduttore è stato incalzato da una domanda a bruciapelo: “Aspetta che qui c’è una domanda”, ha interrotto Andrea Zelletta. “Ma…. tu sei fidanzato, invece?”. Dopo qualche secondo di silenzio assoluto, Tommaso Zorzi ha risposto con un secco con il sorriso: “No”.

Non contento e poco convinto, però, Andrea Zelletta, sempre a titolo scherzoso ha voluto insistere: “Visto che qua sono uscite foto, manco fossi Belen Rodriguez. Uno ho visto che vi tenevate non per mano ma dito con dito e di nascosto, ora ho visto un’altra foto con il tuo omonimo”.

“Guarda meno”, ha replicato Tommaso Zorzi per poi scoppiare di nuovo a ridere. Andrea Zelletta, però, non si è arreso: “Ma come guarda meno. Io ora faccio un tweet live. Con chi stai? Con chi sei fidanzato? Lo voglio sapere”.

“Allora. Te lo dirò dopo questa intervista. Precisiamo che non sono fidanzato con nessuno. Però non sono neanche da solo, ecco. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine, cent’anni di solitudine”, per citare Gabriel García Márquez. E ancora Tommaso ha aggiunto: “Però forse adesso la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso. Dirlo mi porta sfiga, quindi non dico niente”.

Pare quindi che ad oggi Tommaso Zorzi non sia fidanzato ma semplicemente sta conoscendo una persona, di cui non ha rivelato l’identità. Sempre a Il Punto Z, di recente, è stato sorpreso da una domanda simile anche da Filippo Bisciglia. Andiamo a rivedere quel momento…