NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2023

Nuovo amore per Tommaso Zorzi?

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati. Nel corso del tempo come sappiamo numerose sono state le speculazioni sulla coppia e sui presunti motivi riguardanti la rottura, che tuttavia non hanno mai trovato conferma da parte dei diretti interessati. Solo di recente però il vincitore del GF Vip 5 ha rotto il silenzio, rivelando di essere rimasto in ottimi rapporti con Stanzani, e che tra i due c’è ancora un grande affetto. Queste le dichiarazioni di Zorzi in merito:

“Più volte ho letto cose che mi riguardavano ai limiti del penale. Anche tutte le speculazioni che sono state fatte in merito al rapporto mio e di Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che erano tutte stron***. È venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e di gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene”.

In queste ore intanto l’influencer è finito nuovamente al centro del gossip. Secondo il settimanale Chi infatti Tommaso Zorzi si sarebbe fidanzato. Ma chi sarebbe la nuova fiamma dell’ex Vippone? Scopriamolo. Stando a quanto riporta la rivista, a conquistare il cuore di Zorzi sarebbe stato Andrea Incontri, 52 anni, stilista, architetto e direttore creativo di Benetton. I due, sempre secondo quanto si legge, si starebbero conoscendo da circa un mese e di recente sono stati beccati insieme in Puglia, dove avrebbero trascorso qualche giorno in relax. Rientrati a Milano, Tommaso e Andrea hanno raggiunto un ristorante in Vespa, e dopo la cena sarebbero rientrati a casa insieme (QUI per le foto).

Attualmente Zorzi non ha ancora commentato i gossip sul suo conto e non è chiaro dunque che tipo di legame ci sarebbe con Incontri. Non è escluso però che nelle prossime Tommaso decida di intervenire per fare chiarezza sulla situazione.