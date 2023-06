NEWS

Andrea Sanna | 21 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

La critica di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria come sappiamo non ha di certo peli sulla lingua e nel corso di queste settimane di Isola dei Famosi, dove ha svolto il ruolo di opinionista insieme a Enrico Papi, si è spesso espressa sui naufraghi.

Nell’ultimo periodo ha riservato più di qualche critica nei confronti di Cristina Scuccia. La concorrente è sempre stata molto riservata, ma pian piano ha deciso di aprirsi ai suoi compagni e rivelare che il suo cuore è impegnato. Una relazione ancora fresca, che ha però generato fin da subito interesse. L’ex suora non si è mai espressa è ha sempre parlato di “una persona”, senza mai svelare troppo. Fin da subito Vladimir Luxuria ha posto precise domande alla naufraga, la quale però non ha soddisfatto la sua curiosità.

Anche durante la finale a riguardo non sono mancate battutine e Vladimir Luxuria si è persino chiesta se questa “persona” di cui tanto parla esiste davvero. A metterci il carico da 90, Ilary Blasi con la battuta piccata: “Non è che di cognome fa Caltagirone?”.

Ora Vladimir Luxuria è tornata a parlarne a Vanity Fair, spiegando come a suo avviso nel percorso di Cristina Scuccia non abbia funzionato questo “tirarla per le lunghe”. A detta sua non avrebbe dovuto parlarne, anziché dire le cose a metà: «(..) Insistere rende pubblica una curiosità eccessiva: se hai deciso di fare trenta, fai trentuno. E poi nelle ultime puntate era un po’ spenta, nonostante sia stata coraggiosa».

Stando al pensiero di Vladimir Luxuria poi Cristina Scuccia sentiva il peso della comunità religiosa. Ma ha voluto darle un consiglio: sentirsi libera e vivere a pieno questo amore, senza vergogna: «Bisogna vergognarsi di odiare, mai di amare. In più le auguro una grande carriera musicale, perché ha una voce bellissima». Vedremo se la naufraga seguirà questo consiglio!