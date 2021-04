1 Lo scoop su Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha fatto molto parlare di sé non solo all’interno della Casa del GF Vip, ma anche fuori. In queste settimane si è tanto parlato della vicinanza tra il vincitore del reality di Canale 5 e Gabriel Garko. C’è da dire però che a Verissimo Tommaso ha spiegato che tra lui e l’attore torinese vi è solo una bella amicizia e gli incontri avvenuti a Milano e Roma non hanno secondi fini.

Intanto quest’oggi a Ogni Mattina, trasmissione condotta da Adriana Volpe, durante la parte dedicata al gossip è emersa una nuova indiscrezione sull’opinionista de L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi, lanciata dall’esperto Santo Pirrotta. Ecco lo scoop: “Il vincitore del Grande Fratello Vip ora sta facendo tante cose in televisione, ma devi sapere che Alfonso Signorini mentre lui era in Casa gli aveva promesso una sorpresa. Aveva sbirciato un po’ l’Instagram di Tommaso e aveva visto che lui continuava a mettere like ad un nuotatore bellissimo, Alex Di Giorgio e lui lo voleva fare entrare nella Casa. Poi è slittato. Devi sapere che finalmente Tommaso e Alex sono riusciti a bersi il famoso bicchiere di vino. Si sono incontrati a Milano”.

A quel punto la conduttrice ha fatto notare come Tommaso Zorzi racconti così tanto di sé sui social, ma non è spuntato nulla in merito a quanto raccontato in puntata. Santo Pirrotta ha aggiunto per questo: “Come mai non hanno voluto testimoniare questo incontro, dato che posta tante storie nel corso della giornata? Vedremo se si scoprirà qualcosa nelle prossime settimane”.

A #OgniMattina si torna a parlare di Tommaso Zorzi. Il gossip di Santo Pirrotta. #tzvip pic.twitter.com/YMBKuoOhei — disagiotv (@disagio_tv) April 12, 2021

Chissà se Tommaso Zorzi nelle prossime ore farà chiarezza in merito a questo scoop. Confermerà, smentirà oppure farà finta di nulla? Attendiamo news!