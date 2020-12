3 Alex Di Giorgio racconta cosa pensa di Tommaso Zorzi (e se gli può interessare) e svela se è fidanzato o single

Alex Di Giorgio a un passo dal Grande Fratello Vip! E’ sfumata la partecipazione nel reality per il nuotatore che avrebbe dovuto iniziare la quarantena in questi giorni per poter entrare nella casa a metà dicembre. A raccontare i motivi del mancato ingresso è stato lo stesso Alex in alcune Instagram stories, ricondivise anche da Alfonso Signorini.

“Ciao ragazzi, forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni di notizie varie. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello – ha raccontato il nuotatore – Volevo comunque ringraziare Alfonso e tutti gli autori che mi hanno scelto e mi hanno dato fiducia. Però chissà, magari sarà per la prossima edizione“. In molti speravano nell’arrivo di Di Giorgio nella casa per dare una boccata di ossigeno a Tommaso Zorzi.

Secondo quanto raccontato da Signorini Tommaso, in crisi nelle ultime ore a causa dell’abbandono di Francesco Oppini, aveva mostrato in passato interesse nei confronti del nuotatore riempiendolo di like su Instagram. Nelle scorse ore Alex Di Giorgio ha risposto ad una serie di domande dei suoi seguaci e alcune di queste riguardavano proprio la sua vita sentimentale.

“Sei fidanzato?“, gli hanno chiesto apertamente. La risposta di Alex è stata però negativa. Non sono ovviamente mancate neanche domande sul conto di Zorzi alle quali Di Giorgio ha risposto con estrema chiarezza.

Ecco cosa ha scritto