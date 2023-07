Tommaso Zorzi è una furia sui social: “Impossibile cambiare il volo online e al telefono non rispondono”

NEWS

Debora Parigi | 20 Luglio 2023

I problemi di Tommaso Zorzi con la compagna aerea italiana per cambiare un volo

Oggi Tommaso Zorzi ha sbottato sul suo profilo Instagram con una serie di storie per raccontare una problema che sta vivendo in queste ore e che riguarda un disagio che probabilmente hanno avuto e avranno altri viaggiatori. In pratica l’influencer ha tra alcun settimane un volo Milano-Catania comprato con la possibilità di cambio. E adesso ha l’esigenza di cambiarlo.

Purtroppo ha scoperto che sul sito della compagnia aerea con la quale ha comprato il volo, non è possibile fare il cambio. Niente online quindi, ma è possibile farlo solo telefonicamente. Così ha chiamato il numero apposito ed è stato 40 minuti in attesa. Alla fine è caduta la linea perché i centrali sono sommersi di chiamate. E quindi non ha potuto fare il cambio. Molto arrabbiato, ha quindi chiesto (in modo retorico) ai suoi follower come avrebbe dovuto fare.

Tommaso Zorzi si è anche lamentato del fatto che ci sia questo disservizio e che le persone non possano effettuare con facilità i cambi come invece avviene per tante altre compagnie di viaggio che siano aerei o treni. E ha avuto da ridire anche sul prezzo molto alto che un volo Milano-Catania ha nei mesi estivi, come se fosse un Milano-New York. Si parla di centinaia di euro.

Come si può sentire da questo terzo video, Zorzi ha quindi lamentato il fatto che una persona si ritrovi nella condizione o di non cambiare il volo oppure di buttare via centinaia di euro per comprarne uno nuovo. Lui non ci sta, perché una cifra del genere preferisce darla in beneficenza o comprarsi quello che gli pare piuttosto che regalarla alla compagnia aerea.

Nelle storie successive Zorzi ha poi raccontato che una sua follower, che lavora in un’agenzia di viaggi, si è presa in carico il problema e gli ha fatto il cambio, avendo per lavoro canali preferenziali. In generale Tommaso ha consigliato a tutti di prenotare tramite agenzie per evitare problemi del genere e di perdere soldi.