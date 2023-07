NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Luglio 2023

Belen Rodriguez si trasferisce in hotel

In queste ore non si parla d’altro che di Belen Rodriguez. Come sappiamo infatti, a seguito delle voci di crisi con Stefano De Martino, ieri è arrivata conferma che la showgirl argentina e il conduttore partenopeo si sono ufficialmente lasciati. Ma non è finita qui. Il settimanale Chi infatti ha beccato Belen insieme a quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, un imprenditore di circa 40 anni. I due sono stati sorpresi mentre si scambiavano dei baci, segno dunque che il matrimonio con De Martino sembrerebbe essere giunto nuovamente al capolinea. In queste ore come se non bastasse è emerso anche un retroscena che non è passato inosservato.

Pare che la Rodriguez abbia lasciato la sua casa per trasferirsi in un noto hotel di Milano. L’abitazione della showgirl infatti sarebbe circondata dai paparazzi. La conduttrice così avrebbe deciso di concedersi qualche giorno in relax, lontana dai riflettori, anche per poter incontrare con tranquillità il suo nuovo fidanzato Elio. Questo quanto si legge in merito: “Belen lascia la propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell’abitazione, e poter così incontrare serenamente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni”.

Ma quanto spenderebbe Belen Rodriguez per stare in hotel? Stando a quanto riporta FanPage, pare che una notte presso l’hotel Excelsior Gallia di Milano costerebbe ben 20mila euro.

Nel mentre a oggi ancora non è chiaro cosa sia accaduto tra Belen e Stefano De Martino. I diretti interessati infatti non sono ancora intervenuti per commentare la fine del loro matrimonio, ma non è escluso che nei prossimi giorni i due decidano di rompere il silenzio. Alla Rodriguez e a De Martino intanto facciamo un grande in bocca al lupo.