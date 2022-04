Tommaso Zorzi parla di un personaggio del suo libro, la Toffanin lo stuzzica: “Non si chiama Francesco Oppini” (VIDEO)

Lo scambio di battute tra Tommaso Zorzi e Silvia Toffanin su Francesco Oppini

Questo pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin è stato ospite Tommaso Zorzi per parlare, tra le altre cose, anche del suo libro da poco uscito. Il titolo è “Parole per noi due”, un romanzo. Nel raccontare qualcosa di questa storia, l’influencer ha detto che si è un po’ distaccato dai personaggi, proprio per non far entrare troppo il lettore nella sua vita. Ha però creato questi due personaggi attraverso due lati del suo carattere.

In pratica uno dei due protagonisti si innamora dell’altro che però è già fidanzato. E per questo la conduttrice ha chiesto se lui si fosse mai innamorato di una persona già impegnata. Tommaso ha risposto che gli è capitato tante volte. Quindi ha spiegato meglio che uno di questi personaggi è praticamente fidanzato con una ragazza.

Dopo questa frase Silvia Toffanin lo ha un po’ punzecchiato facendo una battuta riguardo quanto accaduto durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip e il suo rapporto con Francesco Oppini. La conduttrice ha infatti detto, riguardo questo personaggio fidanzato: “E non si chiama Francesco…Oppini di cognome”. Zorzi ha detto di no e poi ha fatto il gesto, scherando, di lasciare lo studio.

Ovviamente è stato un piccolo siparietto in cui sia la Toffanin che Tommaso Zorzi hanno voluto scherzare su questo argomento. E soprattutto con questa amicizia che a quanto pare è diventata un semplice rapporto civile e niente più.

Potete rivedere tutta l’intervista sul sito di Mediaset Play.

Novella 2000 © riproduzione riservata.