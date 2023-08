NEWS

Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

tommaso zorzi

La foto di Tommaso Zorzi nudo

Tommaso Zorzi si sta godendo a pieno le vacanze a Stromboli e sui social sta raccontando ai fan i suoi movimenti, come sua abitudine. Nelle scorse ore però non è sfuggita la foto pubblicata sul suo profilo, che mostra il giovane conduttore fare un bagno a mezzanotte mentre si trova in barca. Coperto da un solo asciugamano, l’influencer ha condiviso le immagini che vedete qui sotto…

Le foto postate da Tommaso Zorzi su Instagram

A queste immagini, che hanno ottenuto un bel numero di like e commenti, ha aggiunto una simpatica didascalia: “Non ti fidar di un bagno a mezzanotte”. Questa la frase scelta da Tommaso Zorzi prendendo in prestito la canzone del Quartetto Cetra del 1945, con una piccola modifica da “bacio” a “bagno”.

Gli scatti hanno suscitato diverse reazioni tra gli utenti, tra chi ha risposto divertito e chi invece ha avuto qualcosa da ridire. Non è mancato poi un pensiero da parte di una cara amica di Tommaso Zorzi, parliamo di Aurora Ramazzotti. Dopo aver visto il post di cui vi stiamo parlando, scherzosa l’influencer ha detto la sua: “Oddio sei nudo? Ma non ti vergogni?”. La figlia di Michelle Hunziker ironica ha fatto finta di reagire come farebbe qualsiasi hater.

Poco dopo aver letto queste parole, ecco puntuale Tommaso Zorzi, che ha ribattuto: “Sei madre, non ti vergogni a guardare le foto di un uomo nudo???”

Il botta e risposta tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti

Il siparietto tra i due ha racimolato una pioggia di like e commenti da parte anche degli altri utenti, divertiti dal botta e risposta.

In qualche modo Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno voluto scherzare su e anticipare quasi quelli che sarebbero stati i pensieri da parte di alcuni leoni da tastiera, che puntano continuamente il dito. Questo perché anche Aurora di recente è stata subissata dalle critiche per una foto senza veli.