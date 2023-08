NEWS

Andrea Sanna | 19 Agosto 2023

Aurora Ramazzotti

La risposta di Aurora Ramazzotti agli hater

Ieri Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto senza veli su Instagram. Consapevole di quello che avrebbe potuto scatenare da lì a poco, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto rispondere alle critiche, molte anche dure, da parte degli utenti. Poi ha fatto un esempio per far capire appunto la disparità che esiste. Ma partiamo per ordine.

Come dicevamo Aurora Ramazzotti ama raccontarsi a 360° e spesso capita anche che decida un po’ di provocare il proprio pubblico. Nelle ultime ore sono fioccate tanti attacchi per lo scatto provocante e i commenti sono stati davvero tra i più disparati.

Ovviamente Aurora Ramazzotti non è rimasta in silenzio e dopo una prima replica è tornata a riparlarne. Lo scatto hot ha portato quindi l’influencer a dire la sua, confidando di averlo fatto di proposito perché sicura avrebbe scatenato l’indignazione di alcuni. Tanto che ha messo anche una GIF di un uomo che mangia i popcorn per godersi lo spettacolo. Nonostante questo però non sembra smuoversi minimamente: “Onestamente, non me ne frega davvero niente”.

Non è mancato anche qualche messaggio ricevuto privatamente. Un utente le ha scritto infatti: “Sei totalmente libera. Non tutto ciò che è libero è lecito! Bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite. Detto questo Aurora spero di avere stuzzicato la tua mente, per favore pensaci. Sei molto carina ma così ti perdi in un bicchiere d’acqua”. Rispetto ad altri commenti diciamo che questo probabilmente è tra quelli un po’ meno duri.

A quel punto Aurora Ramazzotti dopo aver usato la scimmietta dei Simpson ha pubblicato un’altra foto provocante e a quel punto ha citato Mahmood. Il cantante infatti in questi giorni ha attirato l’attenzione per una foto di nudo. Precisiamo che Aurora non ce l’ha minimamente con Alessandro, ma con chi giudica lei e, magari, elogia l’immagine di un uomo senza veli. Con fare ironico infatti ha chiuso la questione: “Anche lui si perde in un bicchier d’acqua”.