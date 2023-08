NEWS

Nicolò Figini | 28 Agosto 2023

Ilary Blasi

Il costo della scuola della figlia di Ilary Blasi

Tra non molto per molti ragazzi sarà il momento di tornare tra i banchi di scuola. Chiara Ferragni, infatti, ha già presentato la sua nuova collezione di accessori con i relativi prezzi. Non solo i figli di persone comuni, ma anche quelli dei personaggi famosi che tanto amiamo stanno per ricominciare le lezioni. Tra questi, per esempio, troviamo anche Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Vi siete mai chiesti che scuola frequenta e quanto spendono i genitori per la retta ogni anno? Chanel va alle superiori in uno degli istituti più celebri di Roma. Si tratta di una scuola internazionale che adotta un sistema diverso da quelle italiane. Invece di esserci le classi, infatti, ci sono i “gradi” dal nono al dodicesimo. Di conseguenza frequentano studenti che hanno tra i 14 e i 19 anni.

Si chiama St. Stephen School e si trova nella stessa zona del Circo Massimo. Le lezioni vengono svolte del tutto in lingua inglese e, a differenza del metodo italiano, si possono scegliere anche corsi facoltativi in pase alle proprie preferenze. Ma quanto pagano Ilary Blasi e Francesco Totti annualmente? La retta è di circa 28mila euro.

Questa comprende la mensa per tutti i giorni scolastici (1.590 euro). A questi si aggiunge anche la tassa se si è nuovi studenti (1.500 euro) oppure se ci si iscrive per il proprio ritorno (500 euro). La retta scolastica vera e propria è di 20.453 euro. Infine c’è un deposito, non rimborsabile, per il viaggio di primavere (500 euro).

Queste le informazioni che possiamo trovare direttamente sul sito della scuola.