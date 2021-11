Tommaso Zorzi rivela: “Mi sono quasi beccato una querela dalla Cuccarini”

1 La vicenda tra Tommaso Zorzi e Lorella Cuccarini

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, ha rilasciato una lunga intervista al sito Fanpage.it. Ha quindi avuto occasione di parlare di molti argomenti, soffermandosi soprattutto sul ddl Zan e quindi il suo pensiero a riguardo. C’è stato anche spazio per parlare della sua esperienza al Grande Fratello e di come non abbia usato filtri all’interno del reality show. A tal proposito, ha rivelato che ha quasi preso una querela da Lorella Cuccarini. Queste le sue parole:

“Al GFVip mi sono esposto, mi sono quasi beccato una querela dalla Cuccarini. Sono riuscito a portare il Tommaso dei social in tv e una volta terminata l’esperienza ho voluto continuare su quella falsa riga. Per questo ho scelto di passare a Discovery e di prendere parte ad un progetto come quello di Drag Race, in cui mostro una parte della comunità, finalmente senza caricature. Il fenomeno da baraccone non può essere l’unica cosa che ti viene in mente quando pensi ad una Drag. Rappresenta un fenomeno di cambiamento enorme, anche se il format usa toni leggeri, ma può essere tranquillamente un mezzo per fare politica. In America è stato così.”

Questa vicenda riguardante la Cuccarini è legata ad una frase che lo stesso Zorzi disse poche settimane dopo l’inizio del GF Vip. Nel dettaglio, l’influencer usò parole molto pesanti nei confronti della ballerina e cantante, attualmente prof di canto nel programma Amici. Ecco cosa disse: “Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul c…o, una str…za. Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. Non c’è un etero che abbia mai ballato “La notte vola” da quando è nata quella canzone. […] Ma cosa vuol dire che è cattolica? Anch’io ho fatto religione a scuola. Non puoi rompere i cogl… nel 2020 su sta roba, infatti Heather Parisi l’ha asfaltata 500 volte. Mi dà fastidio che la gente deve aprir bocca per seminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura.”

Tra l’altro, a quel tempo, arrivò anche la risposta della stessa Cuccarini…