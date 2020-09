1 Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi durante una chiacchierata si scaglia contro Lorella Cuccarini e Platinette (VIDEO)

Durante il pomeriggio in giardino, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto un dibattito e scambio di pareri. A portare avanti il discorso è Tommaso Zorzi, il quale parlando con i suoi compagni, si è scagliato contro Lorella Cuccarini e Platinette. L’influencer non ha digerito alcune prese di posizione da parte della showgirl e di Coruzzi sul mondo arcobaleno.

Per tale ragione, entrati nella questione, Tommaso Zorzi è tornato alla carica. Questo il suo pensiero su Lorella Cuccarini:

“A me ultimamente la Cuccarini sta proprio sul c**o. Una s***a! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150 mila volte quando non c’è un etero che abbia mai ballato ‘La Notte Vola’ da quando è nata quella canzone. L’ha detto un sacco di volte. Va in mille convegni Family Day, ma stesse zitta che è meglio”.

Francesco Oppini ha confermato, così come Tommaso Zorzi, la sua poca simpatia per la Cuccarini. Ad intervenire, poi, è stata anche Stefania Orlando, che ha detto:

“Lei ha dichiarato che è contraria ai matrimoni e alle adozioni, intendendo che per lei il matrimonio è quello della chiesa. Poi è chiaro che per fortuna le cose sono andate diversamente. Lei poi è cattolica. Potrebbe anche dire che lei non ha mai chiesto al mondo LGBT di ballare la sua canzone e sono loro che hanno deciso di farmi diventare un’icona”.

Ha chiosato la Orlando. Tommaso Zorzi è stato però fermo sulle sue convinzioni è ha aggiunto:

“Non può nel 2020 rompere i c***i, infatti Heather Parisi l’aveva asfaltata 500 volte che mi sembra una un po’ più intelligente. Ma cosa vuol dire che è cattolica, anch’io a scuola ho fatto religione. Io non capisco perché questa gente deve aprire bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura. Da showgirl e ballerina, da una che comunque sui gay ci ha fatto una carriera. Veramente io non conosco un etero che si mette a ballare La Notte Vola o che sappia come si balla, a parte Oppini. Deve ammettere che è grazie alla comunità lei è riuscita a fare qualcosa in più”.

Tommaso Zorzi spara a zero contro Lorella Cuccarini. #GFVIP pic.twitter.com/EWAlVsAvSm — LALLERO (@see_lallero) September 24, 2020

