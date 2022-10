1 Tommaso Zorzi sul rapporto con Stanzani

Procede a gonfie vele la vita professionale e privata di Tommaso Zorzi. Il presentatore dopo la vittoria del GF Vip 5 ha raggiunto diversi traguardi: dal ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi a quello di giudice di diversi format come Drag Race Italia e conduttore. Accanto a lui c’è sempre Tommaso Stanzani, con il quale ormai fa coppia fissa da un po’.

Ebbene qualcuno ultimamente ha pensato che tra sia in corso una crisi, sebbene entrambi abbiano più volte spiegato di voler mantenere la privacy sul proprio rapporto. A far chiarezza ora è Tommaso Zorzi in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Intervistato da Andrea Conti, ha voluto spiegare come stanno realmente le cose. A domanda diretta sul perché sia così riservato, Tommaso ha detto con molta serenità:

“Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”.

Con queste dichiarazioni quindi Tommaso Zorzi si augura di aver messo un punto definitivo ai pettegolezzi sul suo conto. C’è da dire che anche i volti noti perché famosi non devono sentirsi in dovere di rendere nota continuamente la propria quotidianità con il partner sui social. Dunque una scelta rispettabile la sua.

