1 La risposta di Zorzi a un insulto omofobo

Tommaso Zorzi, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, si trova in Puglia insieme a Tommaso Stanzani per le registrazioni di Battiti Live. Il ballerino, infatti, fa parte del corpo di ballo della kermesse canora e Zorzi è lì pronto a sostenerlo. E proprio nel backstage si è verificato un episodio di cui entrambi si sono accorti solo dopo varie segnalazioni. Vi raccontiamo di seguito quanto accaduto.

Durante la giornata, ma anche nel corso delle riprese di Battiti Live, Tommaso Zorzi non ha mancato occasione di fare delle storie. Una di queste avvenuta nel dietro le quinte del programma musicale. Qui inquadrava Tommaso Stanzani ballare. A rovinare la bella atmosfera di festa si sente qualcuno da lontano urlare: “Ma sono tutti fin***hi quelli che vediamo qui?”. Insomma un commento che mai nessuno avrebbe voluto sentire.

Lì per lì né Tommaso Stanzani né Tommaso Zorzi si sono accorti, ma entrambi hanno ricevuto una serie infinita di messaggi dove i fan hanno fatto notare l’insulto omofobo. Così l’influencer ha screenshottato uno dei numerosi avvisi: “Amo si sente un tizio che dice una roba omofoba assurda. Sono troppo inc****ta”, ha scritto la ragazza. Così Zorzi ha voluto rispondere in maniera a dir poco perfetta. Queste le sue parole: “Me lo state segnalando tutti, nella storia dove balla il mio Tommy. Il problema è suo, e poi gliene restano mille”.

Citando Mille, tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, Tommaso Zorzi ha replicato agli attacchi.

Il commento di Tommaso Zorzi

Un fatto davvero spiacevole che ci auguriamo non si verifichi ancora e che fa capire quanto purtroppo, per quanto si siano fatti alcuni passi in avanti, l’omofobia si deve combattere. Chiusa questa parentesi, concentriamoci invece su Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi che, come dicevamo, si mostrano sui social più affiatati che mai. Continua…