Tommaso Zorzi sommerso da gravi offese, lo sfogo in lacrime con i suoi fan

1 Lo sfogo di Tommaso Zorzi su Clubhouse

Ieri sera Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ed opinionista a L’Isola dei famosi, si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Come riportano alcuni utenti su Twitter, sulla piattaforma Clubhouse, l’applicazione vocale per i cliente iOS, Tommaso ha parlato con alcuni fan e ha raccontato della difficile situazione che sta vivendo, fino a scoppiare il lacrime.

La room è iniziata con lui, il suo manager Lazzaro e Rocco di Indifferenzastrale. Quest’ultimo ha parlato della sua difficile situazione, avendo il Covid. E poi ha chiesto a Tommaso come stesse e lui ha risposto di non stare per niente bene. Ha, infatti, rivelato che ha passato tutta la giornata di lunedì a piangere per via delle offese e delle critiche che sta ricevendo. In particolare sembra che non sia le classiche critiche che chiunque, specialmente famoso, può ricevere, ma parole molto gravi nei suoi confronti.

Successivvamente ha aggiunto che ci sono anche delle persone della sua cerchia che non vanno bene. E ha continuato a raccontare quanto stesse male, finendo per scoppiare il lacrime. Tanto chr altri hanni pianto con lui.

Lo sfogo è andato avanti a lungo, fino a quando sono entrate nella room altre persone e hanno cercato di tirarlo su di morale.

Ecco com’è andata avanti la conversazione…