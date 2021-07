1 Tommaso e Gaia Zorzi parlando di Malika Chalhy

vi abbiamo parlato di come alcuni utenti del web hanno insultato Malika Ayane confondendola con la giovane ventiduenne allontana dalla propria casa perché lesbica. Adesso torniamo a parlare di Malika Chalhy in relazione a un fatto diverso ma sempre collegato, del quale fanno parte anche Gaia e Tommaso Zorzi. Partiamo dall’inizio e rivediamo la situazione passo dopo passo. La giovane, come detto, è stata cacciata dalla propria abitazione perché i genitori hanno scoperto che ama un’altra persona del suo stesso sesso.

La cugina, per aiutarla a rifarsi una vita, allora ha aperto due campagne di raccolta fondi. Con la prima sono stati raccolti 140.000 euro e con la seconda 12.000 euro. Il caos è scoppiato quando si è venuti a sapere che con questi soldi Malika si è comprata una Mercedes Classe A, come si poteva anche vedere da una Stories che Gaia Zorzi aveva fatto nel giorno in cui si erano conosciute. Inizialmente la Chalhy aveva detto che si trattava dell’auto dei genitori della compagna, ritrattando in seguito e dicendo che era effettivamente sua su Instagram:

Sono arrivata a Milano per ricostruire la mia vita, e non avendo l’auto di cui necessitavo per tutti gli impegni sociali e lavorativi ne ho presa una di seconda mano.

Molti hanno criticato questa sua decisione, così come quella di prendersi un bulldog e pagandolo più di 2.000 euro, etichettando entrambi come “beni necessari“. Alla luce di tutto questo, Gaia e Tommaso Zorzi hanno voluto far chiarezza sulla situazione che i ha visti coinvolti insieme a Malika Chalhy. Continuate a leggere per le loro dichiarazioni…