1 Derubato l’appartamento di Tommaso Zorzi

Nella notte è trapelata la notizia secondo la quale l’appartamento di Tommaso Zorzi sarebbe stato svaligiato. In base a quanto riporta anche il profilo Instagram Whoopsie, infatti, al suo ritorno da una vacanza a Taormina l’influencer ha avuto questa sorpresa. Andiamo a leggere cosa c’è scritto nell’account appena citato:

Brutte notizie per Tommaso Zorzi. Secondo quanto rivelato da “Dagospia” il conduttore di “Drag Race Italia” ha trovato una spiacevole sorpresa al suo ritorno da una vacanza a Taormina. Sembra infatti che sia stato derubato: pare che dei ladri siano entrati in casa sua a Milano e abbiano rubato alcune borse della collezione di Hermes e Birkin. Una vicenda alla “Bling Ring” di cui ancora non si conoscono i dettagli. Per il momento Zorzi non ha rilasciato alcun commento. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito a questa spiacevole vicenda.

In quegli stessi momenti, inoltre, anche l’infuencer stesso ha commentato sui suoi profili social tramite un post: “Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento“. Per fortuna non è comunque successo nulla di grave e starà a chi di dovere tentare di rintracciare i malviventi e recuperare gli oggetti rubati. Staremo a vedere che cosa accadrà.

