In questa puntata di Temptation Island Tony ha fatto una velata richiesta alla produzione, ma ecco arrivare la risposta di Filippo Bisciglia.

Tony e la velata richiesta a Temptation Island

Durante la terza puntata di Temptation Island abbiamo scoperto che Tony proibirebbe a Jenny di mettersi dei vestiti scollati oppure di andare in vacanza con le amiche. Per tale ragione si è sfogata con le sue compagne di avventura, che le hanno dato ragione:

“Dentro ho cose da ricucire, non voglio più avere paura. Mi rendo conto che non c’è niente di male di vivere le cose con spensieratezza senza sentirsi sbagliate. Il suo modo di impormi le cose mi ha fatto sempre sentire sbagliata, l’abbigliamento per esempio. Qui dentro ho il coraggio di indossare ciò che lui reputa sbagliato, non ci vedo niente di male.

In seguito Jenny ha visto degli altri video nel corso del falò con le altre fidanzate. Nel video qui sotto possiamo notare Tony che parla con alcuni fidanzati in camera da letto e parla della tentatrice Karina: “Se faccio qualche ca**ata con lei, Jenny viene a saperlo“. Ha poi spiegato di aver capito che la ragazza in questione “ci starebbe” se lui facesse una mossa e poi ha aggiunto:

“Non posso farlo il passo con lei. Se loro mi danno la possibilità di un salvagente, dicendomi che la mia ragazza non vedrà niente di tutto ciò io mi ci vado a coricare in spiaggia”.

Per Jenny i video non sono ancora finiti… #TemptationIsland pic.twitter.com/s5SnDYzJ4D — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

Gli altri ragazzi lo hanno preso in giro mentre le fidanzate si sono scandalizzate tanto quanto Jenny. Il conduttore di Temptation Island ha voluto tranquillizzare la giovane garantendole che non accadrà mai che la produzione offra a qualcuno “un salvagente“. Jenny lo ha ringraziato e la questione si è chiusa in questo modo.

Non possiamo fare altro che capire in che momento verrà chiesto il falò di confronto.