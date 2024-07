Durante la terza puntata di Temptation Island 2024 abbiamo assistito a un discorso di Jenny in merito alla gelosia di Tony. Ecco la reazione del fidanzato e di tutti gli altri uomini del villaggio.

La gelosia di Tony a Temptation Island

La terza puntata di Temptation Island 2024 ha avuto inizio con la confessione di Jenny in merito alla gelosia di Tony. Ha rivelato, parlando con le altre ragazze del villaggio, che molto spesso non si sente libera di vestirsi come vuole perché ha timore di fargli un torto e si lascia condizionare:

“Dentro ho cose da ricucire, non voglio più avere paura. Mi rendo conto che non c’è niente di male di vivere le cose con spensieratezza senza sentirsi sbagliate. Il suo modo di impormi le cose mi ha fatto sempre sentire sbagliata, l’abbigliamento per esempio. Qui dentro ho il coraggio di indossare ciò che lui reputa sbagliato, non ci vedo niente di male.

Se lui fosse stato qui mi sarei fatta condizionare per non ferirlo. Trovo sbagliato che una persona non possa vivere come le va senza sentirsi giudicata. Ho passato una vita sentendomi in errore, l’aspetto esteriore non equivale a un aspetto interiore. Lo tenevo chiuso dentro”.

Tony viene chiamato per la prima volta nel pinnettu, come reagirà alle parole della sua fidanzata Jenny? #TemptationIsland pic.twitter.com/Aa5BoKoi3i — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

Dopo essersi provato una serie di vestiti, quindi, Jenny ne ha scelto uno rosso abbastanza scollato e ha riscontrato il favore dei tentatori. Poi ha ancora spiegato che non le verrebbe permesso di andare al mare dove ci sono bei ragazzi oppure in vacanza con le amiche: “Mi diceva ‘che donna ho accanto?’“.

Dopo aver sentito le parole di Jenny, Tony si confronta con gli altri fidanzati! State guardando la terza puntata di #TemptationIsland su Canale 5? pic.twitter.com/hcDeSd0JvC — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

Il fidanzato di Temptation Island è uscito dal Pinnettu molto arrabbiato dopo essersi sentito dare del “troglodita e uomo primitivo“. Tuttavia gli altri compagni di viaggio hanno cercato di fargli capire che stava sbagliando perché non aveva senso arrabbiarsi per il suo modo di vestire. Avendo una bella ragazza al suo fianco dovrebbe essere felice, per esempio Luca ha affermato:

“Ma lei che fa di male? Se lei si veste in un certo modo ti devi abituare, è la normalità. Se non lo fa a 26 anni quando lo deve fare? Ma non esiste il baratto, è il feudalesimo?”.

Vedremo come finirà la loro storia.