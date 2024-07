Luca, vedendo un video durante la terza puntata di Temptation Island, ha fatto riferimento a Ciro Petrone e a quando scavalcò le recinzioni per andare nel villaggio delle fidanzate.

La frase di Luca di Temptation Island

Tanti i momenti che stanno contornando questa terza puntata di Temptation Island. I protagonisti sono stati sicuramente Jenny e Tony, in quanto la fidanzata ha parlato del fatto che il compagno non vuole che si vesta troppo scollata e per tale ragione si è lamentata. Tony poi ha rivelato che se la produzione lo coprisse farebbe la sua mossa con la tentatrice Karina, ma Bisciglia ha affermato che non accadrà mai.

LEGGI ANCHE: Temptation Island anticipazioni quarta puntata del 18 luglio 2024

In seguito è stato il turno di Gaia e Luca, che è stato chiamato nel Pinnettu per visionare alcuni video. La fidanzata sta facendo la conoscenza del tentatore Jakub, al quale ha confessato di sentirsi davvero se stessa:

“Ormai sei il centro del villaggio per me. Sì, perché sei proprio l’unica persona con cui sono me stessa al 100 per 100. Un po’ di scrupoli me li faccio ma stai tirando fuori tanto di me, sono contenta. Se non ci fossi stato tu non so se il mio percorso sarebbe andato allo stesso modo. Non vedo l’ora di uscire per sentire cosa diranno le mie amiche”.

Ovviamente Luca non l’ha presa bene e ha fatto vari commenti: “Non ho paura di nessuno io. Ora si accende il demone“. Poi ha fatto riferimento a una delle precedenti edizioni di Temptation Island, ovvero in cui Ciro Petrone ha scavalcato la recinzione per raggiungere la fidanzata nel suo villaggio: “Ora scavalco, faccio come Ciro“.

Dirà sul serio oppure no? Lo scopriremo solo prossimamente.