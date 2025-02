Torna il premio Premio Malafemmena ideato dalla giornalista Barbara Carere, per questa ventunesima edizione l’omaggio a Enrico Vanzina e Annarita Borelli, insieme protagonisti della cultura italiana attraverso il Festival Internazionale del Cinema di Pompei.

Il premio Malafemmena

Nel cuore di Napoli, città di arte e passione, l’11 giugno 2025 torna il Premio Malafemmena, che un prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze dello spettacolo e della cultura. Un evento che, in none di Totò, celebra le personalità che, con talento e visione, hanno contribuito a valorizzare il patrimonio artistico italiano. Patrocinato dall’assessorato al turismo di Napoli la premiazione con cena di gran gala’ si terrà’ al Pala Eden presso l’Edelandia location dell’imprenditore napoletano di successo Gianluca Vorzillo : “Siamo felici di ospitare un premio così prestigioso, organizzato dalla mia amica Barbara Carere . Premio giunto alla sua ventunesima edizione che vanta ampi consensi in tutta italia e non solo, non ci dimentichiamo che l’anno scorso lo hanno ricevuto i britannici Duran Duran, gruppo storico inglese icona pop negli anni ottanta e novanta, la mia struttura, il Pala Eden , accoglierà artisti cantanti e tanti ospiti da tutta Italia e ciò e’ motivo di orgoglio per me che quest’anno il Premio Malafemmena si terrà nella mia struttura significa che questo insieme a tanti altri eventi che stiamo organizzando come edizione, F4N – Fight for Naples il 22 febbraio, stiamo andando nella giusta direzione di ricostruzione , tanta passione ed impegno investo ogni giorno”.

A pochi mesi dalla premiazione iniziano a trapelare già i primi di due figure straordinarie. Enrico Vanzina e Annarita Borelli, protagonisti di un sodalizio artistico che ha dato vita a un ambizioso progetto culturale, il Festival Internazionale del Cinema di Pompei. Un’iniziativa che non si limita a celebrare il cinema, ma che si pone un obiettivo più profondo: tutelare l’identità culturale in un’epoca di globalizzazione che tende a rendere tutto omogeneo. Attraverso il concetto di eternità, il festival si fa custode delle radici culturali dei popoli, creando il più grande punto di riferimento per il cinema internazionale.

Enrico Vanzina: una vita per il cinema

A ricevere il Premio alla Carriera sarà Enrico Vanzina. Una figura monumentale della cultura italiana, sceneggiatore, scrittore e regista che ha firmato oltre 130 sceneggiature, contribuendo a definire l’identità della commedia italiana contemporanea. Figlio del grande Steno, fratello e compagno d’arte di Carlo Vanzina, Enrico ha ereditato e rinnovato una tradizione cinematografica unica. Ha scritto pagine indimenticabili della storia del cinema.

Dai grandi successi degli anni ’80 e ’90, fino alla sua prolifica attività letteraria e giornalistica. Il suo sguardo ha saputo raccontare l’Italia con ironia e profondità. Nel 2023, il David di Donatello alla Carriera ha suggellato il suo straordinario contributo, ma il suo percorso non si è fermato lì. Oggi, con il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, il suo talento e la sua esperienza si proiettano verso il futuro. Dando vita a un progetto che unisce memoria e innovazione, tradizione e modernità.

Foto Premio Malafemmena

Annarita Borelli: la forza di una visione

Accanto a lui, a ricevere un prestigioso riconoscimento sarà Annarita Borelli, avvocato, giornalista, produttrice cinematografica, con una carriera universitaria alle spalle.Una donna dal talento poliedrico, che ha saputo distinguersi con carisma e determinazione nel mondo della cultura e della comunicazione.

Con una carriera che spazia dalla pubblica amministrazione alla produzione cinematografica, Annarita Borelli ha promosso e raccontato il teatro, la politica e soprattutto il cinema, affermandosi come una delle personalità attiva nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Nel novembre 2024, la sua iniziativa dedicata alla storia del cinema italiano attraverso la famiglia Vanzina è stata presentata a New York, presso l’Istituto Italiano di Cultura, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri.

Oggi, con il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, di cui è ideatrice e presidente, porta avanti un progetto innovativo e cosmopolita, in cui il cinema diventa strumento di dialogo tra arte, turismo e identità culturale. Un evento che, dal 3 all’8 giugno 2025, trasformerà Pompei in una straordinaria vetrina internazionale del cinema, accogliendo produzioni da tutto il mondo e intrecciando il linguaggio cinematografico con altre forme d’arte, come la moda, che sarà celebrata con premi dedicati alle eccellenze del settore.

Un riconoscimento a due protagonisti del nostro tempo

Il Premio Malafemmena 2025 rende omaggio a due figure che, con sensibilità e talento, stanno contribuendo a scrivere una nuova pagina della cultura italiana. Enrico Vanzina e Annarita Borelli rappresentano due anime del cinema: l’esperienza e l’innovazione, la tradizione e la visione, l’arte e la managerialità, unite in un progetto destinato a lasciare un segno indelebile.

Il loro impegno nella realizzazione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei non è solo un tributo alla settima arte, ma una missione culturale che proietta l’Italia al centro del panorama artistico mondiale

A cura di Barbara Carere