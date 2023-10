Gossip

Vincenzo Chianese | 22 Ottobre 2023

La verità su Francesco Totti e Noemi Bocchi

È ormai trascorso più di un anno da quando Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto, confermando così la loro relazione. Come sappiamo, dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, di cui si è tanto parlato, l’ex Capitano della Roma ha presentato al mondo intero la sua nuova compagna, con la quale fin dal primo momento c’è stato un grande feeling. Nel corso dei mesi così la coppia si è mostrata sui social complice, affiatata e innamorata, e fino a questo momento non sembrerebbero esserci stati mai troppi problemi tra i due. Tuttavia nelle ultime ore un gossip ha iniziato a fare il giro del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che è accaduto.

Stando a un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, che ha ricevuto la segnalazione di una fan, Francesco e Noemi si sarebbero lasciati. La Bocchi infatti avrebbe tolto le storie in evidenza con il suo compagno e si è mostrata a Tokyo, mentre l’ex calciatore si trovava a Dubai. A quel punto il pettegolezzo ha iniziato a fare il giro dei social e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto. Poco dopo però è arrivata la verità.

A seguito del gossip che parlava di una presunta rottura con la Bocchi, Totti ha postato una storia sul suo profilo Instagram che non lascia spazio all’immaginazione. Il giocatore infatti si è mostrato in aereo proprio mentre stava raggiungendo Noemi e Tokyo e in più ha anche taggato la sua fidanzata, segno dunque che tra i due tutto ancora procede a meraviglia.

Nessuna crisi quindi tra Francesco e Noemi, che sono ancora uniti e innamorati. Senza dubbio la coppia è una delle più amate del momento e in questi mesi hanno fatto battere il cuore a numerosi fan.