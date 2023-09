NEWS

La dedica di Francesco Totti a Noemi

Noemi Bocchi ha festeggiato 35 anni ieri e tra i tanti messaggi a spiccare è senza dubbio la dedica pubblicata sui social da parte di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha condiviso una loro foto in cui si mostrano sorridenti e felici.

Al centro dell’immagine pubblicata tra le storie di Instagram la scritta “Happy Birthday”. Ma la ciliegina sulla torta è la canzone scelta da Francesco Totti per questa data così speciale. Il Pupone ha postato il brano “La tua bellezza” di Francesco Renga. Nel dettaglio ha postato una precisa strofa che non può essere che una dichiarazione d’amore: “La tua bellezza è furiosa e nobile. È qualcosa che somiglia alla parte migliore di me”.

La storia Instagram di Francesco Totti

Così Francesco Totti si è affidato a questo pezzo per esternare i propri sentimenti, dato che in svariate occasioni ha spiegato di non essere molto bravo a esprimere a parole ciò che prova. Ma quanto pubblicato sui social network nelle scorse ore conferma il legame che si è creato tra i due. Dalle varie foto sembrano infatti molto complici e innamorati.

A distanza di un anno e mezzo dalla rottura con Ilary Blasi (a sua volta impegnata con Bastian Muller), Francesco Totti sembra essere davvero felice accanto alla sua attuale compagna Noemi Bocchi.

Quest’ultima a sua volta è una persona molto riservata. E non ha raccontato molto di sé fino a questo momento. Sui suoi profili non sono solo presenti gli auguri di Francesco Totti così come di amici e parenti. Ma nessun riferimento al luogo in cui ha deciso di trascorrere questa giornata. Nonostante i riflettori puntati, infatti, Noemi Bocchi si mantiene a debita distanza dai paparazzi.

Vedremo però se uno dei due svelerà su Instagram come hanno pensato di festeggiare il compleanno.