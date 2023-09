Scoop | Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Settembre 2023

Temptation Island

Filippo Bisciglia condurrà Temptation Winter

Dopo tanti rumor finalmente ora ci siamo. Come anticipato da TV Blog nelle scorse settimane sarà Filippo Bisciglia a condurre Temptation Winter, versione invernale di Temptation Island presente nel palinsesto di Mediaset.

A darne ulteriore conferma e parlarne per la prima volta in maniera ufficiale è stato proprio Filippo Bisciglia attraverso il suo profilo Instagram. Con un video pubblicato in queste ore il conduttore ha svelato quello che tutti volevano sentire.

Dopo aver salutato i fan e spiegato come la notizia abbia fatto tanto discutere in queste settimane, ha vuotato finalmente il sacco: “Posso ufficializzare e sono felicissimo di farlo che alla conduzione di Temptation Island Winter edition oppure Temptation Winter… ci sarò io”.

Il conduttore ha proseguito poi con dei ringraziamenti a Mediaset per averlo introdotto nel palinsesto inventale: “Questo per me è un onore, è davvero gratificante. Quindi voglio ringraziare Mediaset, la Fascino, Maria per la conferma del sottoscritto”.

Filippo Bisciglia ha precisato che ancora non è chiaro quale nome prenderà la trasmissione, ma verrà svelato presto non sappiamo ancora come si chiamerà il programma. Al momento quindi è tutto in divenire e servirà pazienza prima di conoscere tutti i dettagli possibili sul reality show delle tentazioni.

Anticipando le domande dei fan, perché certo ci sarebbero state, Filippo Bisciglia ha detto che non è ancora chiaro come sarà la trasmissione, dove si svolgerà e in che modo: “Ma il falò? Ragazzi sono tutte cose scopriremo avanti. Intanto io immagino. Ci vediamo presto!”

Quindi non possiamo che attendere i prossimi aggiornamenti. Ma è certo che sarà Filippo Bisciglia a guidare le coppie nel loro viaggio nei sentimenti. Si era vociferata anche la possibile presenza di vip oltre che nip, ma anche in questo caso non è chiaro. Vedremo cosa succederà!