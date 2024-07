Ieri sera, durante l’ultima tappa del suo tour, Ultimo ha cantato per la prima volta dal vivo la canzone scritta per la madre

Durante l’ultima tappa del suo tour degli Stadi nel 2024 Ultimo ha voluto cantare una canzone molto speciale che aveva scritto per la madre. La signora Anna era presente tra il pubblico e si è molto commossa sentendo il figlio esibirsi per lei.

Ultimo fa una dedica a sua madre

Ieri sera Ultimo ha concluso, almeno per il 2024, il suo tour negli Stati di tutta Italia. Una serie di concerti che hanno fatto sold out in quasi ogni data arrivando a vendere oltre 400mila biglietti. Davvero un traguardo incredibile e che ha reso fieri sicuramente i suoi fan, la fidanzata Jacqueline e la madre Anna.

Proprio quest’ultima era presente ieri al concerto e ha ricevuto una sorpresa davvero speciale da parte del figlio. L’artista ha inserito in scaletta un brano che fino a questo momento non aveva mai portato in un live, ma che ha scritto nel 2021 in onore della mamma:

“C’è una canzone che ho scritto nel 2021 e non ho mai suonato live. Questo brano è molto importante e non l’ho mai suonato perché non c’è mai stato modo di inserirlo nella scaletta. Siccome è l’ultima data di questo tour vorrei cantarla, l’ho scritta per mia mamma, che è qui sotto. Ve la faccio sentire, ok? Si chiama ‘7+3′”.

Nel video qui sotto possiamo poi vedere il pezzo finale dell’esibizione su due megaschermi. In quello di sinistra è presente la madre, che guarda innamorata il figlio, mentre a destra c’è Ultimo che canta e alla fine manda un bacio alla mamma. Il momento in questione ha emozionato tutti i presenti e anche coloro che hanno poi recuperato l’evento tramite i social.

Tra alcuni mesi madre e figlio proveranno tante altre emozioni, ovvero quando nascerà il figlio che Niccolò avrà con la compagna Jacqueline. Non vediamo l’ora di assistere a questo dolcissimo evento.