Ieri sera i Bnkr44 si sono presi un momento sul palco di Battiti Live per fare una dedica a Pino D’Angiò, amato cantautore italiano scomparso nelle ultime ore e che si era esibito con il gruppo a Sanremo 2024.

La dedica a Pino D’Angiò

Ieri sera sono continuate le registrazioni di Battiti Live in Puglia e in occasione della loro esibizione i Bnkr44 hanno voluto fare una dedica speciale a Pino D’Angiò. Nelle ultime ore è stato annunciata la sua triste scomparsa e se ben ricordate il gruppo era salito sul palco dell’Ariston accanto al celebre cantante durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2024:

“Vorremo prenderci un momento per ricordare, omaggiare e soprattutto ringraziare una leggenda e un’icona. Un uomo che ha fatto parlare e amare tutto il mondo, e che a noi ci ha insegnato il valore della vita, dell’umiltà e della spensieratezza”.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi nel backstage di Battiti Live con la figlia Isabel

Uno degli altri ragazzi ha poi preso la parola affermando di come Pino D’Angiò abbia insegnato a tutti loro come seguire le proprie idee senza lasciarsi condizionare dagli altri. Una lezione che probabilmente non dimenticheranno mai:

“Perché Pino era così. Lui ha sempre sorriso in faccia al diavolo, è sempre stato un guerriero e ci ha insegnato ad amare la vita nonostante questa comporti il dolore. Ma soprattutto ci ha insegnato a seguire le nostre idee e a fare ciò che ci pare senza sentire nessuno”.

Questo momento andrà in onda anche su Canale 5 molto presto, nonostante non abbiamo una data precisa a disposizione ancora. Tuttavia le telecamere hanno inquadrato alcuni spettatore lì presenti e qualcuno di loro si è commosso nel sentire le parole dei Bnkr44.

Anche noi di Novella 2000 ci vogliamo unire alle condoglianze e esprimiamo la nostra vicinanza a tutti gli affetti dell’amato interprete Pino D’Angiò in questo momento così doloroso.