Si vocifera che Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, abbia una relazione con la figlia di Heather Parisi. Secondo quanto riporta anche Gossip e TV, infatti, il giovane cantante avrebbe messo da parte la sua passata storia d’amore con Federica, alla quale aveva dedicato “Tutti i tuoi particolari” per buttarsi in una nuova avventura. Lei si chiama Jacqueline Luna di Giacomo e sarebbe, appunto, la figlia della showgirl americana.

Ma perché hanno cominciato a girare voci su una loro presunta relazione? Il tutto parte dai loro rispettivi account social. Al loro interno, infatti, possiamo notare nelle Stories di Instagram due contenuti simili. Solo guardando il profilo della ragazza ci accorgiamo che è effettivamente in compagnia con Niccolò. Qui di seguito, quindi, vi lasciamo prima l’immagine pubblicata dal cantante.

Ultimo è fidanzato con la figlia di Heather Parisi?

Qui, quindi, possiamo vedere quella che potrebbe essere la figlia di Heather Parisi su una barca, ovviamente, in compagnia di Ultimo al calar del sole. Ma cosa ci dice che quella ragazza sia davvero chi diciamo noi? Basta controllare il profilo Instagram di Jacqueline per gustarsi un video, di cui vi lasciamo uno screenshot, in cui appare Niccolò che canta sulla stessa barca.

Ultimo sulla stessa barca

Che ci sia davvero del tenero tra Ultimo e la figlia di Heather Parisi? Solo il tempo ce lo dirà con certezza. Nel frattempo, mentre aspettiamo una qualche conferma su questa presunta relazione, non possiamo far altro che attendere. Nel caso in cui avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi.

