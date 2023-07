NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Luglio 2023

Il video del padre di Ultimo fa il giro del web

Ieri sera si è chiuso il tour di stadi 2023 di Ultimo, che ha toccato l’Olimpico di Roma con tre date evento, e San Siro di Milano, per la prima volta con una doppietta sold out. Tuttavia le emozioni non sono finite qui. Il cantautore romano infatti ha già annunciato le date per l’estate 2024, che toccheranno i principali stadi italiani, dal Maradona di Napoli, all’Olimpico di Torino. I biglietti per questi nuovi show sono già in vendita, e in questi giorni stanno letteralmente andando a ruba. Nel mentre in queste ore Niccolò si sta godendo il successo di questi spettacoli che si sono svolti a Roma e Milano, ai quali hanno preso parte più di 315mila spettatori. Nel corso degli show, il cantante ha proposto non solo tutti i suoi vecchi successi, partendo dai primi album, ma anche i brani del suo ultimo disco, Alba, che ha scalato le classifiche musicali.

26 i brani in scaletta, tra cui un pezzo inedito, Paura Mai, che con ogni probabilità verrà rilasciato prossimamente. Mentre attendiamo di capire come Niccolò ci stupirà nei prossimi mesi, nelle ultime ore sui social sta girando un video che sta facendo emozionare gli utenti. Scopriamo di cosa si tratta.

Nel filmato in questione, si vede il padre di Ultimo scatenarsi mentre suo figlio canta sul palco di San Siro. La clip naturalmente ha commosso il web, e non sono mancati numerosi commenti da parte dei fan, e non solo.

Nel mentre sui social Niccolò ha rivelato un retroscena sulla canzone inedita Paura Mai. In merito il cantante ha affermato: “Non era nei piani, è una canzone nata praticamente nei camerini dell’Olimpico. L’ho sentita subito forte come un pugno nello stomaco e ho deciso di regalarvela ieri sera allo Stadio. Prendetela appunto così, come un regalo per ringraziarvi tutti. L’ho scritta per quelli come noi.. e la forza per scriverla mi è arrivata dai vostri occhi. Ora è tutto spento, ma troverò i colori… PAURA MAI”.