Andrea Sanna | 19 Luglio 2023

Paola Di Benedetto

La conferma di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto ha voluto sciogliere le riserve dopo tanti gossip sul suo conto e l’ultima storia pubblicata su Instagram sembra una conferma palesissima. Ieri sera la conduttrice ha condiviso lo scatto postato da Raoul Bellanova sul suo profilo ufficiale.

Nella foto i due sono molto vicini, mentre lui le stampa un bacio tenendo il viso di Paola Di Benedetto tra le mani. Entrambi guardano verso l’obiettivo e il sorrisetto della Di Benedetto sembra voler ammettere la relazione nata di recente. Quale modo migliore per annunciarlo dopo tanti silenzi? Condividere lo scatto, senza dire nulla. A corredo dell’immagine solo un cuore rosso e l’emoji delle stelline scintillanti.

Dunque lo prendiamo come un “Sì”? Così sembrerebbe! Anche se non vi sono dichiarazioni ufficiali per poter avere la certezza definitiva. Sicuramente è un modo come un altro per scacciare i tanti gossip che sono emersi in queste settimane, che parlavano addirittura di storia al capolinea ancor prima di iniziare. Ma ecco la storia Instagram di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova.

Storia Instagram di Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto

Da diversi giorni ormai si vocifera la presunta relazione tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. La speaker radiofonica e il giocatore del Torino sono stati pizzicati in un locale a scambiarsi tenere effusioni. Ma poco dopo si era parlato addirittura di rottura flash. A Deianira Marzano era giunta voce, infatti, che il calciatore avesse già un’altra.

In quell’occasione Paola Di Benedetto aveva placato i rumor commentando spesso gli scatti del suo presunto fidanzato, palesando persino quanto sentisse la sua mancanza. Parole alle quali anche Raoul Bellanova ha sempre risposto con dolcezza.

Al contempo però le segnalazioni sono proseguite, fino a ieri, quando Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno in qualche modo deciso di uscire allo scoperto e confermare la loro storia. Da questo momento quindi, salvo imprevisti lavorativi, ci aspettiamo di vedere più contenuti sui social.