In Lombardia, è tradizione servire la crema al mascarpone durante le festività invernali, spesso in accompagnamento a dolci tipici come il panettone o il pandoro. Un modo per arricchire la festa, renderla ancora più gustosa e ricca.

Questa specialità, cremosa e versatile, è ideale per esaltare i sapori dei dolci della tradizione, aggiungendo un tocco di morbida dolcezza che conquista ogni palato.

Ispirato da questo, mi piace condividere con le lettrici e i lettori di Novella 2000 la ricetta della mia versione della crema al mascarpone, aromatizzata all’arancia e cannella. Una combinazione di profumi e sapori che evoca calore e convivialità. Un modo per festeggiare il 2024 che si è appena concluso – per me un anno ricco di incontri con tanti personaggi VIP che sono venuti a trovarmi nel mio ristorante Morganti, regalandomi momenti indimenticabili e racconti straordinari.

E soprattutto, un’occasione per dare il benvenuto all’anno nuovo, il 2025, che auguro a tutti sia sempre più stimolante, ricco di sorprese piacevoli e all’insegna della felicità condivisa.

Crema mascarpone all’arancia e cannella del Morganti

Ingredienti (per 4 persone)

500 gr di Mascarpone

4 uova

7/8 cucchiai grandi di zucchero

buccia d’arancia grattugiata

cannella a piacimento

Procedimento

dividere i tuorli dagli albumi

unire lo zucchero ai tuorli

montare con sbattitore elettrico fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso

unire al composto gradualmente il mascarpone continuando a montare il tutto a velocità media

in un altro recipiente montare a neve ferma gli albumi e unire al composto preparato precedentemente mescolando da basso verso l’alto con una spatola

grattugiare mezza arancia e aggiungere a piacimento la cannella mescolando delicatamente

conservare in frigorifero coprendo la ciotola

La vostra crema di Mascarpone del Morganti è pronta!