NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

Durante l’ora di pranzo, per non essere importunata, una famosa cantante avrebbe bloccato l’accesso a un lido balneare

Il rumor sulla famosa cantante

Questa estate stanno succedendo molte cose bizzarre all’interno del mondo dello spettacolo. Negli Stati Uniti, per esempio, i fan hanno cominciato a tirare oggetti strani e anche pericolosi ai cantanti sul palco. Una cosa analoga è accaduta anche in Italia a Elettra Lamboghini. A volte, però, a comportarsi in maniera particolare sono gli artisti stessi e qui entra in gioco una famosa cantante.

Al momento non sappiamo di chi si tratti perché il tutto parte da una segnalazione che ha diffuso Deianira Marzano tramite il suo profilo Instagram. La storia sarebbe accaduta poco tempo fa in un lido balneare lungo la costa Ionica:

“Stavo sotto l’ombrellone quando noto che il bagnino comincia a transennare tutto l’accesso alla zona ristorazione (tavolini, bar, ristorante) con il nastro rosso e bianco. Uno che pensa? Che è successo qualcosa di grave, no? No. O meglio, sì. Era successo qualcosa ma nulla di grave”.

Chi è la famosa cantante?

La follower continua affermando che una cantante famosa in tour per la Calabria ha voluto far transennare tutta la zona in modo da poter pranzare con tranquillità e senza che nessuno la importunasse. Per adesso non ci sono nemmeno rumor su chi potrebbe essere questa misteriosa artista:

“Una famosa artista italiana in tour in Calabria si è fermata a pranzo al lido in questione. E ha espresso il desiderio che nessuno la importunasse”.

Vedremo se nelle prossime ore verrà fuori il presunto nome di questa cantante. Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Nel frattempo lasciate un commento con la vostra opinione. Seguiteci per non perdervi tante altre news.