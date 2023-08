NEWS

Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

Il figlio di Jimmy Ghione

È proprio il caso di dire: orgoglio di papà! Jimmy Ghione non può che ritenersi fiero di suo figlio Gabriele. Il ragazzo infatti ha raggiunto un traguardo davvero importante. Come reso noto dal profilo Instagram dell’inviato di Striscia la Notizia, si è laureato nelle scorse ore.

A testimoniare questo importante giorno è stato proprio Jimmy Ghione sul suo profilo Instagram. Emozionato ha condiviso dei video che mostrano suo figlio Gabriele con la divisa della cerimonia. Altro dettaglio che abbiamo scoperto è che il ragazzo si è laureato presso l’Università della California.

I contenuti postati sui social hanno letteralmente mandato in visibilio gli utenti del web. In pochi minuti infatti in tanti si sono fiondati su Google e sul suo profilo Instagram per cercare qualche informazione in più su di lui. Questo perché i più si sono soffermati sulla bellezza del ragazzo, di certo indiscutibile. Osservandolo bene notiamo che assomiglia davvero tanto a suo papà Jimmy Ghione, ha dei tratti davvero simili. Sguardo intenso, fisico ben scolpito e capello corto.

Le tante foto in questione sono bastate appunto per concentrare tutta l’attenzione degli utenti del web sul figlio di Jimmy Ghione.

Ricordiamo peraltro che Jimmy Ghione si è sposato nel 2003 con Tania Paganoni. La coppia ha avuto due figli: Gabriele Ghione, il ragazzo di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, e Federico Ghione. Purtroppo la relazione tra l’inviato di Striscia e sua moglie è naufragata nel 2016 con la separazione. Ma nonostante ciò sono rimasti in buonissimi rapporti. I due infatti hanno assistito insieme alla cerimonia del diploma di Gabriele.

Oggi Jimmy Ghione è legato all’attrice russa Daria Baykalova, con la quale nel 2018 ha intrapreso una relazione.

Intanto Novella2000.it e Novella 2000 si congratulano con Gabriele per il successo ottenuto e fanno gli auguri anche a papà Jimmy e mamma Tania!