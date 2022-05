Una fede Unoaerre è per sempre: scegli quella che fa per te

Le Fedi Matrimoniale Unoaerre

La fede nuziale è un cerchio perfetto. È fatta così per non interrompersi mai. Ha un valore simbolico, unico e in-finito come l’amore di una coppia di sposi.

È l’anello più prezioso della vita, lo stesso che fin dall’antichità ha celebrato il rito nuziale rappresentando amore e fedeltà. Si indossa all’anulare sinistro dove secondo un’antica leggenda passa la vena amoris, collegata direttamente al cuore.

Ogni anno più di 200.000 unioni, in Italia, sono celebrate con le Fedi Matrimoniali Unoaerre: unendo tradizione, ispirazione ed arte orafa, l’azienda è da oltre 90 anni il punto di riferimento per tutte le coppie che si apprestano a scegliere le proprie fedi.

Senza inizio e senza fine, le fedi Unoaerre sono amate e conosciute per l’assenza di saldature. Hanno caratteristiche di durezza e resistenza all’usura superiori e le rotondità, interne ed esterne. Regalano una indossabilità unica e una straordinaria comodità.

La collezione Unoaerre

La collezione si apre con le fedi Classiche, metafora preziosa dell’unione, la stessa che le rappresenta in una forma lineare, costante e perfetta. In oro giallo o oro bianco, le fedi classiche di Unoaerre non conoscono mode e tendenze. Quelle in oro giallo sono più tradizionali, quelle in oro bianco invece donano brio e un pizzico di originalità ai matrimoni più chic.

Unire l’amore al comfort invece è la caratteristica delle fedi Comode. Scorrono sul dito con maggiore piacevolezza e sono perfette per tutti. In oro giallo, bianco e rosso per soddisfare tutte le esigenze e i gusti della coppia.

La collezione di Unoaerre prosegue con le fedi Cerchi di Luce, elegante interpretazione delle fedi comode, impreziosite dalla lucentezza e dalla indissolubilità dei diamanti e rese uniche dalla ricercatezza nel design.

Le fedi Brillanti Promesse, invece, sono anelli preziosi pensati per celebrare tutti i momenti speciali da festeggiare. I diamanti che impreziosiscono le Brillanti Promesse le rendono perfetto come regalo da anniversario.

Novella 2000 © riproduzione riservata.