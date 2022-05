Ecco perché Rob Kardashian non era presente al matrimonio in Italia della sorella Kourtney

Rob Kardashian assente dal matrimonio di Kourtney

Il fine settimana appena passato, in Italia, è arrivata la famiglia Kardashian (quasi) al completo per celebrare le nozze di Kourtney e Travis Barker. I due hanno già detto sì due volte negli Stati Uniti, prima a Las Vegas e poi a Santa Barbara. Questa volta, però, a non presenziare è stato Rob Kardashian. Il fratello dell’influencer non ha fatto la sua apparizione all’evento al quale sono stati invitati anche, tra gli altri, Megan Fox e il compagno Machine Gun Kelly e un ballerino di Amici 21.

Ma perché ha deciso di non venire a Portofino, in Liguria, con tutti i suoi famigliari? Lo hanno rivelato alcune fonti anonime a Page Six. Secondo le informazioni ottenute dal sito, infatti, Rob preferisce stare alla larga dalle telecamere. Questo ciò che è stato riferito: “Rob preferisce rimanere fuori da questo ambiente. Per questo avrebbe provato disagio nell’andare a un evento di così alto profilo. Anche se si trattava di sua sorella“. Kourtney, però, non l’ha presa male. Anzi, sembra proprio che abbia capito le sue ragioni.

Anche se Rob Kardashian non si trovava lì, Kourtney è stata comunque circondata dall’affetto di tantissimi parenti. Si parte, infatti, da Kim e Khloe per passare poi a Kendall Jenner, Kylie Jenner e la madre Kris Jenner. Una seconda fonte, inoltre, ha svelato che anche se a Rob non piacere andare a eventi pubblici o viaggiare, non vede l’ora di festeggiare gli sposini non appena torneranno in California.

In conclusione, questa scelta non ha incrinato i rapporti del fratello con la sorella. In caso di aggiornamenti non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per tante altre news.

