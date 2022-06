Vi ricordate Francesco? È tornato a Uomini e Donne e ha presentato la sua compagna (VIDEO)

Il ritorno del signor Francesco a Uomini e donne

Vi ricordate di Francesco a Uomini e donne? Quel signore molto simpatico e che era protagonista di varie scenette? Sono passati circa 7 anni da quando si trovava nel parterre maschile del Trono Over per cercare una compagna. Durante la sua permanenza nel programma ha avuto varie conoscenze, ma anche litigi con le dame con cui usciva perché proprio non ci si trovava. Indimenticabili le sue discussioni e le sue frasi in dialetto.

Poi, un giorno, disse di aver conosciuto una signora durante una delle sue uscite per andare a ballare e di essersi innamorato. Per questo motivo decise di lasciare il programma di Maria De Filippi e viversi la relazione fuori dagli studi. Lei si chiamava Antonietta e i due oggi stanno ancora insieme.

Sono tornati ospiti del dating show per un’intervista a Witty TV e si sono un po’ raccontati. Loro in realtà già si conoscevano, poiché sono della stessa zona e da giovani uscivano insieme con i rispettivi coniugi. Poi si persero di vista. Si incontrarono di nuovo proprio sei anni fa quando lei, vedova da un anno, lo rivide in un locale di ballo un sabato sera. Fu amore a prima vista.

Ai microfoni di Uomini e donne hanno detto che non si sono mai lasciati in questi anni e sono di supporto l’uno all’altra. Quattro anni fa il signor Francesco ha avuto anche un brutto incidente in bicicletta finendo per un lungo periodo in ospedale a causa di una emorragia cerebrale. Anche in quella circostanza la signora Antonietta gli è sempre stata vicina. E lui, nella sua lunga degenza, cercava sempre lei.

Continuano ad andare a ballare il sabato sera e la gelosia non manca. Ma tra loro c’è davvero un grande amore. Potete vedere l’intervista completa a Francesco e Antonietta QUI sul sito di Witty TV.

