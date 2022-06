Justin Bieber mostra la sua malattia sui social

In questi giorni Justin Bieber ha annunciato a tutti i suoi fan di aver annullato i suoi concerti. Una scelta purtroppo costrittiva, dovuta ad una malattia di cui è affetto. Stiamo parlando della Sindrome di Ramsay Hunt. Dopo averlo scritto sui social e aver mandato comunicati, il cantante adesso si è anche mostrato ai fan per far capire meglio come agisce questa malattia. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Bieber ha parlato in modo più approfondito delle sue condizioni di salute. E ha mostrato il suo volto di cui un lato è paralizzato.

“Ho questa sindrome chiamata sindrome di Ramsay Hunt, ed è da questo virus che attacca il nervo nel mio orecchio. Ha causato la paralisi del mio viso, come potete vedere, questo occhio non batte le palpebre. Non posso sorridere da questa parte del viso, questa narice non si muove. C’è una completa paralisi su questo lato della mia faccia.”

Con un video su Instagram, Justin Bieber spiega la sua malattia: “Come potete vedere dal mio viso, ho una sindrome chiamata Ramsay Hunt, un virus che attacca il nervo dell’orecchio e del viso e mi ha causato una paralisi della parte destra del viso.”pic.twitter.com/z5oaPb1TXz — Justin Bieber Italia (@JB__ItalianCrew) June 10, 2022

Justin Bieber ha anche parlato dell’annullamento dei suoi concerti spiegando: “Per coloro che sono frustrati dalle cancellazioni dei miei prossimi spettacoli, fisicamente ovviamente non sono in grado di farli. Quello che mi è successo è piuttosto grave come si può vedere. Vorrei che non fosse così, ma ovviamente il mio corpo mi dice che devo rallentare. Spero che capiate, userò questo tempo solo per riposarmi, rilassarmi e tornare al 100%, così posso fare quello per cui sono nato”.

Infine ha concluso rivolgendosi a tutti quei fan che in questo momento gli sono vicini: “Vi amo ragazzi. Grazie per essere stati paziente con me. Starò meglio e farò tutti questi esercizi facciali per riportare la mia faccia alla normalità e tornerà alla normalità. È solo questione di tempo. Non sappiamo quanto ce ne vorrà, ma andrà tutto bene”.

Che cos’è la Sindrome di Ramsay Hunt?

Come detto, Justin Bieber è stato colpito dalla Sindorme di Ramsay Hunt, ma che cos’è? Si tratta di una sindrome neurologica caratterizzata da manifestazioni cutanee a carico dell’orecchio e deficit del nervo facciale omolaterale. Una conseguenza grave dell’herpes zoster oticus che è un’infiammazione della conca auricolare provocata da un virus.

I sintomi sono caratterizzati da un’eruzione cutanea dolorosa con vescicole a livello della conca auricolare, del condotto uditivo esterno, della membrana timpanica e del palato. A questo si aggiunge anche una paralisi periferica del nervo facciale. Inoltre può portare a una perdita del gusto nei due terzi anteriori della lingua.

Sulla guarigione, la prognosi è buona per quanto riguarda le lesioni cutanee. Mentre è variabile e con esiti diversi da persona a persona per quanto riguarda la paralisi periferica del nervo facciale.

