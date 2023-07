NEWS

Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

Uomini e donne

È nato Mattia! Per la terza volta la coppia di Uomini e Donne formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono diventati genitori

Genitori tris: Alessia Cammarota e Aldo Palmeri festeggiano!

Fiocco azzurro per una delle coppie più amate di Uomini e Donne! Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, che abbiamo conosciuto nell’edizione del 2014 del dating show, sono diventati genitori per la terza volta. Alle 03:20 di questa notte è nato il piccolo Mattia.

A renderlo noto è stata proprio l’influencer tra le storie del profilo Instagram, dove ha dato il benvenuto al terzogenito. A condividere lo scatto, poco dopo, anche l’ex tronista: “Tutto l’amore che ho” è la frase scelta per questa meravigliosa occasione.

Nell’immagine si vedono appunto Alessia Cammarota e Aldo Palmeri poco dopo il parto, unire le loro fronti in un dolcissimo scatto, mentre tengono gli occhi chiusi.

La storia Instagram di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri

L’annuncio delle gravidanza aveva portato grande gioia nella vita di Aldo Palmeri e della sua dolce metà Alessia Cammarota. Tantissimi fan hanno esultato con loro, tempestandoli di mille domande e curiosità in questi mesi. Quesiti ai quali la coppia ha sempre cercato di rispondere.

Anche a Verissimo Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, insieme ai loro bimbi, hanno raccontato a Silvia Toffanin il loro bel momento in famiglia. Una gioia che la famiglia ha trasmesso attraverso le proprie parole e occhi emozionati.

Per tutta la gravidanza, peraltro, Alessia Cammarota ha tenuto costantemente aggiornati i follower sul da farsi. Qualche giorno fa, per esempio, su Instagram aveva anticipato che oramai il tempo stava per scadere e che presto avrebbe finalmente conosciuto suo figlio. Ora quel momento è finalmente arrivato: Alessia e Aldo possono stringere e coccolare Mattia e donargli tutto l’amore possibile.

Ricordiamo tra l’altro che Alessia e Aldo sono già genitori di Niccolò e Leonardo, entusiasti dell’arrivo di un nuovo membro in famiglia. A scegliere e rivelare il nome di Mattia furono proprio i due bambini a Verissimo.

Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai numerosi auguri giunti ad Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, così come ai fratellini del neo arrivato Niccolò e Leonardo. Diamo un caloroso benvenuto al piccolo Mattia.