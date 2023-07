NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Luglio 2023

Christian Stefanelli avvistato con una misteriosa ragazza in aeroporto: nuovo amore per il ballerino di Amici 21?

Nuovo amore per Christian Stefanelli?

Sono passati quasi due anni da quando Christian Stefanelli ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Come sappiamo il ballerino ha preso parte alla 21esima edizione del talent show di Canale 5, conquistando in breve il cuore del pubblico. All’interno del programma l’ex allievo di Raimondo Todaro ha stretto anche una bella amicizia con Mattia Zenzola, che prosegue ancora oggi. I due infatti sono più uniti che mai, e proprio Christian in questi mesi ha sostenuto e supportato il vincitore di Amici 22 durante tutto il suo percorso. Più volte Stefanelli è anche intervenuto sui social per prendere le parti di Mattia, e per difenderlo dalle accuse del web.

In queste ore come se non bastasse il ballerino è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto. Christian è stato infatti beccato con una misteriosa ragazza e a riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano. I due sono stati avvistati all’aeroporto di Bergamo, pronti per partire verso la Sardegna, dove con ogni probabilità trascorreranno qualche giorno in relax.

Secondo i più dunque Christian Stefanelli avrebbe un nuovo amore e si sarebbe fidanzato. A oggi tuttavia il ballerino non ha ancora commentato i gossip sul suo conto e non è chiaro ciò che starebbe accadendo nella sua vita privata. Nel mentre solo di recente a tornare a parlare di Christian è stato proprio Mattia Zenzola. Ospite del format Dimmi di Te di Lorella Cuccarini, il vincitore di Amici 22 è tornato sul suo rapporto con Stefanelli, e in merito ha affermato:

“Appena sono arrivato a casa anche Chri che è venuto lì, fuori casa. Lui per me è un fratello, penso che lo sanno tutti. L’ho tatuato sulla mia pelle ed è l’unico tatuaggio che ho. È stato bellissimo”.