NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Uomini e donne

Scoppia un’altra coppia di Uomini e Donne

Due dei protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne sono stati senza dubbio Paola Ruocco e Daniele Lizzeri. Come sappiamo a un tratto l’ex Dama ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi, proprio per dare il via alla sua relazione con il Cavaliere. A quel punto i due, dopo aver iniziato una convivenza, si sono mostrati sui social affiatati e innamorati, e sembrava che tutto stesse procedendo a meraviglia tra loro. Tuttavia poco fa è accaduto qualcosa di inaspettato. Nel corso di un’intervista per Lollo Magazine, a sorpresa Paola ha annunciato la rottura con Daniele, rivelando quello che sarebbe accaduto. Queste le dichiarazioni dell’ex Dama:

“Ultimamente ci sono stati degli alti e bassi. Ho scelto di provare da subito una convivenza perché è la prova del 9 per vedere se veramente tutto funziona. Solo vivendo sotto lo stesso tetto si conosce veramente una persona. Purtroppo anche se eravamo una squadra nel lavoro e condividevamo gli stessi interessi ci sono stati degli aspetti caratteriali di Daniele che non condividevo. Secondo il mio punto di vista ad una certa età ormai abbiamo un carattere formato ed uno stile di vita che abbiamo scelto di condurre. I miei obiettivi erano di gran lunga distanti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è ‘vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani’. Daniele era distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno”.

Ma non è finita qui. Paola infatti parla anche della possibilità di tornare nel parterre di Dame di Uomini e Donne. Tuttavia la Ruocco annuncia che almeno per il momento non pensa al ritorno nel dating show:

“Per il momento certo non è il mio primo pensiero…. devo riordinare un

pò le idee”.