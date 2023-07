NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Uomini e donne

Come smascherano gli scandali a Uomini e Donne

Uomini e Donne è uno dei punti fermi del palinsesto di Canale 5. In attesa della nuova edizione, che prenderà il via l’11 settembre, non mancano le notizie e segnalazioni sul dating show e i suoi personaggi passati e attuali. A proposito di questo vi siete mai chiesti come vengono scoperti e smascherati gli scandali in trasmissione?

A SuperGuida TV a fare il punto è stata Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice dell’amato programma di Canale 5. La redazione di Uomini e Donne come fa a venire a capo e mettere alle strette i protagonisti sul loro operato?

Al sito menzionato Raffaella Mennoia ha svelato il segreto. L’autrice ha dichiarato che il mezzo principale è il pubblico, lo strumento più efficace come da lei stessa spiegato. Continuamente infatti ricevono delle segnalazioni ben precise e sono proprio i telespettatori ad aiutarli: “È un lavoro di sinergia”, ha ammesso.

In tutti questi anni non sono mancati infatti casi molto particolari di tronisti/e e corteggiatori/trici, così come dame e cavalieri, protagonisti di rumor tra le più svariate. Pensiamo per esempio a chi si è messo d’accordo lontano dalle telecamere (e non solo), violando il regolamento. O chi magari avrebbe relazioni al di fuori della trasmissione, pur continuando a parteciparvi. Altra cosa non concessa. Il tutto, come noto, ha comportato dunque severi provvedimenti, quali l’allontanamento da Uomini e Donne. Situazioni che hanno suscitato clamore e che, ancora oggi vengono ricordate dai fan.