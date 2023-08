Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione diventeranno genitori: il dolce annuncio

NEWS

Debora Parigi | 1 Agosto 2023

Uomini e donne

Annuncio social di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione in attesa del primo figlio

Una grande e bella sorpresa si sono ritrovati i fan di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione questo pomeriggio e cioè l’annuncio della gravidanza di lei. Da un po’ di tempo gli utenti avevano il dubbio che bollisse qualcosa in pentola e chi aveva pensato che potesse arrivare presto un figlio ci aveva decisamente indovinato.

La coppia, infatti, è in attesa del primo figlio e per annunciare a tutti che saranno presto genitori, hanno usato i mezzi social. E lo hanno fatto in un modo molte semplice e dolce. Hanno infatti entrambi pubblicato sui loro profili una foto insieme. Lei in piedi con un bellissimo e semplice abito corto bianco, lui inginocchiato che le bacia il ventre rotondo. E poi una frase: “A te che sei già e sarai, la parte migliore di noi… Mamma&Papá”.

Tantissimi sono stati i commenti sotto alla foto da parte dei fan, ma anche di altri personggi noti del mondo dello spettacolo, specialmente provenienti da Uomini e donne. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, infatti, si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi. Lui era tronista e lei corteggiatrice. Il trono non fu lunghissimo, Andrea in questa seconda occasione come tronista ebbe le idee molto chiare. Andò dritto per la sua strada e in tutto il suo percorso baciò solo Arianna. Fu proprio il bacio a lei a fargli capire il forte sentimento. Per questo non baciò nessun altra e soprattutto arrivò poi presto a sceglierla, proprio per non mancarle di rispetto.

Andrea e Arianna stanno ormai insieme da più di 4 anni, convivono da tempo e si sono sempre dimostrati uniti. La voglia di famiglia in loro c’è sempre stata e adesso stanno realizzando questo progetto importante. Vedendo la dimensione della pancia, probabilmente Arianna partorirà entro la fine dell’anno, al massimo all’inizio del prossimo.

Facciamo tantissimi auguri ad Andrea e Arianna e siamo davvero felici per loro.