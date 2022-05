Chi è Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne? Età e Instagram

Protagonista indiscusso del Trono Over di Uomini e Donne, conosciamo chi è Riccardo Guarnieri mediante alcune curiosità sul suo conto: dall’età all’altezza, per passare alla vita privata e fidanzata e dove poterlo seguire su Instagram e social. Vediamo di seguito tutte le news e curiosità su Riccardo di Uomini e Donne.

Chi è Riccardo Guarnieri

Nome e Cognome: Riccardo Guarnieri

Data di nascita: 29 marzo 1979

Luogo di nascita: Statte (Taranto)

Età: 43 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Peso: 78 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Operaio

Fidanzata: Riccardo è attualmente single

Figli: Riccardo non ha figli

Tatuaggi: Riccardo non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @riccardo_guarnieri

Riccardo Guarnieri età e altezza

Iniziamo con la biografia di Riccardo di Uomini e Donne.

All’anagrafe Riccardo Maria Guarnieri, conosciuto da tutti come Riccardo Guarnieri, è nato a Statte, dove vive insieme alla famiglia. Ma qual è la sua data di nascita? Il Cavaliere del dating show è nato il 29 marzo 1979, sotto il segno dell’Ariete, e ha 43 anni d’età.

Conosciamo anche l’altezza e il peso, che corrispondono per la precisione a 1 metro e 84 centimetri e 78 kg.

Per quanto riguarda la sua biografia, segnaliamo ancora che Riccardo Guarnieri ha un fratello e una sorella, così come dei nipoti a cui è molto affezionato.

Vita privata

Della vita privata di Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne non si conosce tantissimo. Legato alla sua famiglia (con cui è tornato a vivere dopo una batosta amorosa), il Cavaliere ha avuto una situazione sentimentale che l’ha portato a essere, grazie al dating show, spesso sotto la lente d’ingrandimento.

Il tutto a causa della conoscenza con Ida Platano. Chi è lei? Si tratta di una delle dame più amate e discusse del Trono Over di Uomini e Donne. Vi state chiedendo quanti anni ha Ida di Uomini e Donne? Possiamo dirvi che oggi lei ha 39 anni. Tra lei e Riccardo è sbocciato l’amore nella trasmissione di Canale 5, ma come vedremo in seguito, la loro relazione si è ormai conclusa. Lui ha avuto altre frequentazioni in seguito, ma oggi Riccardo di Uomini e Donne ha una nuova fidanzata? Al momento sappiamo che è single.

Cosa fa nella vita Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne? Il suo lavoro è quello di operaio, ma attualmente dovrebbe essere in cassa integrazione, dopo aver seguito Ida a Brescia, anche se non è finita nel migliore dei modi tra loro. Di certo, però, si è fatto conoscere nel mondo della televisione grazie al programma di Maria De Filippi, come vedremo in seguito.

Concentriamoci ora sulla parte dedicata ai social…

Dove seguire Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Riccardo Guarnieri sui social? Il protagonista del Trono Over ha un account Instagram molto seguito, dove però non è particolarmente attivo e raramente condivide contenuti. Nel suo profilo sono presenti tantissime immagini, tra selfie e scatti tratti da shooting, tra Instagram stories e post.

Il Cavaliere ama mettere in mostra il suo fisico scolpito (a cui tiene particolarmente), oltre a raccontarsi attraverso foto da solo o in compagnia di amici e familiari. È molto affezionato alle sue nipoti, con cui non manca occasione di mostrarsi su Instagram.

Su Facebook Riccardo di Uomini e Donne è presente con un profilo privato, dove però non ci sono grandi informazioni, se non che dovrebbe essere un tifoso della Juventus.

Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Arrivato in studio a Uomini e Donne nelle vesti di Cavaliere, Riccardo Guarnieri è rimasto colpito da Ida Platano. Tra sguardi complici e parole affettuose i due hanno intrapreso una conoscenza, che li ha portati a innamorarsi.

In quel periodo si stava frequentando con Sossio Aruta, ma l’arrivo di Riccardo a Uomini e Donne l’ha portata a percorrere una nuova storia.

A distanza di tempo, poi, Ida e Riccardo hanno pensato di lasciare insieme il programma, ma… i guai sono dietro l’angolo!

Temptation Island

Chiusa la parentesi a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano decidono di viversi il loro amore lontano dai riflettori. Nel 2018 hanno poi deciso di partecipare a Temptation Island.

Hanno messo alla prova la loro relazione, specie nel momento in cui lei si avvicina al single Davide da portare Riccardo a un falò di confronto immediato.

Tra loro c’è stato un intenso e importante faccia a faccia, che li ha portati però a ritornare a casa insieme, nonostante tutto. L’idea era dunque quella di risolvere privatamente i propri problemi, anche se li ha poi portati a una rottura definitiva e non sono mancati ritorni di fiamma e rotture improvvise.

Qui di seguito un riassunto dettagliato dei ritorni di Ida e Riccardo a Uomini e Donne…

I ritorni di Riccardo a Uomini e Donne

Terminato Temptation Island, Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono tornati ancora a Uomini e Donne. Lei ha annunciato la rottura, mentre il Cavaliere ha provato in tutti i modi a riavvicinarsi con scarsi risultati. Si sono riappacificati più volte, quando nel 2020 hanno trascorso molto tempo insieme durante il lockdown, per poi chiudere definitivamente la loro storia.

Riccardo ha provato a fare la conoscenza di altre dame, da Giulia Mastrantonio a Roberta Di Padua, per passare a Brunilde Habibi (che in contemporanea stava frequentando anche Armando Incarnato). Se con le altre non ha approfondito, con Roberta c’è stato un seguito in cui, però, si sono trovati spesso a scontrarsi. L’idea della dama era quella di avere un rapporto esclusivo con lui rispetto alle altre. A seguito di tanti alti e bassi nel 2021 Riccardo e Roberta sono usciti insieme da Uomini e Donne e hanno provato a vivere insieme. Questo importante passo, però, li ha portati a chiudere. Entrambi hanno così lasciato il programma.

Tra le ultime notizie nel 2022, con grande sorpresa, Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne come Cavaliere del Trono Over, tra lo stupore dei presenti e del pubblico a casa. Ida Platano è rimasta piuttosto sorpresa e, nonostante stia voltando pagina, ha comunque voluto concedersi un ballo con lui e ha spiegato quanto sia stata importante la loro storia, anche se ormai finita.

Vedremo se Riccardo Guarnieri riuscirà a l’amore a Uomini e Donne con questo suo ritorno nel 2022. Attendiamo news, intanto non mancano segnalazioni (IN AGGIORNAMENTO)

