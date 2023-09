Uomini e donne, una corteggiatrice è già contesa dai due tronisti: tutte le anticipazioni

NEWS

Debora Parigi | 6 Settembre 2023

Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne della registrazione del 6 settembre

Si è svolta oggi, mercoledì 6 settembre, una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne per le cue anticipazioni ringraziamo Lorenzo Pugnaloni e la pagina Twitter TrashTVStellare. Possiamo subito dirvi che è stata una puntata per niente leggera e anche questa volta non sono mancati i litigi.

Intanto, a differenza di alcune indiscrezioni che erano uscite, Tinì era presente tra gli opinionisti. Quindi non è stata mandata via. Era sta solo assente in alcune puntate. Chi invece a questo punto sembra proprio non essere stato riconfermato è Armando. Il cavaliere napoletano, infatti, non si è visto nemmeno oggi.

Continuando a parlare del Trono Over, come vi abbiamo precedente anticipato, c’è stato un fortissimo litigio tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. In pratica gli animi si sono scaldati e alla fine l’opinionista ha detto alla dama: “Se continui a dire che ti faccio violenza verbale ti denuncio. Mi ha rotto il ca**o”.

Per quanto riguarda, invece, il Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e donne parlano di una corteggiatrice che praticamente è contesa tra i due tronisti. Stiamo parlando di Beatrix che è uscita sia con Brando che con Cristian. Proprio a quest’ultimo non è piaciuto che lei sia uscita anche con l’altro tronista. Si è così un po’ arrabbiato e ha preferito alzarsi dal centro dello studio e tornare al suo posto sul trono.