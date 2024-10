Nel corso della giornata di lunedì 30 settembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni, le news e gli spoiler.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è accaduto nel Trono Over

Su Canale 5 è finalmente partita la nuova edizione di Uomini e Donne e il pubblico sta già seguendo con passione ciò che sta accadendo all’interno dello studio. I fedeli fan del dating show hanno infatti ritrovato i vecchi protagonisti del Trono Over e hanno fatto la conoscenza dei nuovi tronisti del Classico, che di certo nel corso delle prossime settimane ci regaleranno grandi emozioni. Nella giornata di lunedì 30 settembre nel mentre si è svolta una nuova registrazione, durante la quale è accaduto di tutto. Ma andiamo dunque a scoprire le anticipazioni, fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni.

Partendo proprio dall’Over, protagonista della puntata è stato senza dubbio Mario Cusitore. Il celebre Cavaliere, ex corteggiatore di Ida Platano, a seguito di una forte discussione con Morena ha confessato di avere avuto rapporti intimi con la Dama. I due, stando a quanto raccontato, si sarebbero appartati in auto fuori da una discoteca e a quel punto in studio è scoppiato il caos. Morena infatti, per privacy, non avrebbe voluto raccontare l’accaduto e da lì è seguita una lunga discussione. Margherita nel frattempo ha deciso di chiudere la conoscenza con Mario.

Non è mancata anche la sfilata degli uomini, che è stata vinta da Diego. Assente in studio invece Armando Incarnato. Sabrina nel mentre ha raccontato di aver trascorso la domenica con Gabriele. In serata tuttavia la Dama ha visto i messaggi che il Cavaliere si è scambiato con Giovanna ed è andata su tutte le furie.

Per Gemma e Barbara sono arrivati due nuovi pretendenti che entrambe hanno deciso di tenere. Scopriamo ora gli altri spoiler e news dalla registrazione.

Cosa è accaduto nel Trono Classico

Continuiamo a leggere le anticipazioni e andiamo a scoprire cosa è accaduto durante la registrazione del 30 settembre di Uomini e Donne. Scopriamo come stanno proseguendo i troni del Classico.

Stando agli spoiler emersi, Martina ha portato in esterna Ciro. I due hanno fatto il karaoke e la De Ioannon ha affermato di essersi divertita parecchio.

Francesca è invece uscita con Paolo, il ragazzo che aveva fatto richiamare.

Insomma non mancano le emoziono in studio. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi?